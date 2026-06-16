Un lider AUR exclude cea mai nouă variantă anunțată de Adrian Veștea: „Nu în viața asta”

Premierul desemnat Adrian Veștea a fost acuzat de „bravadă” după ce a spus că parlamentari AUR vor vota în favoarea cabinetului său. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus, la Digi24, că este „o informație fabricată”.

Invitat să comenteze afirmația lui Adrian Veștea potrivit căreia vor fi și parlamentari AUR care vor susține învestirea guvernului său, Petrișor Peiu a replicat: „Este o informație fabricată, nu va primi niciun vot de la noi. E o bravadă.”

Întrebat dacă există o situație în care AUR ar putea să-și reconsidere poziția față de desemnarea lui Veștea, liderul grupului senatorial a răspuns: „Nu în viața asta. Nu putem vota un guvern care este expresia voinței personale a președintelui. Nu ne putem întoarce la epoca lui Carol al II-lea.”

„Adrian Veștea nu există”

Un alt motiv invocat pe Peiu este declarația lui Veștea legată de faptul că-și va asuma programul de guvernare cu care a fost învestit Ilie Bolojan ca prim-ministru.

„Nu este o chestiune personală împotriva domnului Bolojan care altminteri este un om decent, este ceva împotriva programului domniei sale. Ar fi culmea să votăm o persoană care vine cu același program”, a spus Petrișor Peiu.

El a spus că deputații și senatorii AUR, la votul pentru învestire, vor sta în bănci și vor spune „prezent, nu votez” atunci când le va fi strigat numele.

Senatorul AUR a respins speculațiile legate de faptul că deputatul Mohammad Murad ar aduce 15 voturi de la AUR pentru cabinetul Veștea.

„Este o informație scăpată la disperare de gruparea prezidențială. Mohammad Murad este solidar cu noi în deciziile noastre, el a criticat în repetate rânduri programul economic al programului Bolojan”, a spus Peiu.

„Adrian Veștea nu există, el este Nicușor Dan care până acum câteva zile s-a numit Eugen Tomac”, a mai spus Petrișor Peiu.

Veștea: „Avem voturi din toată sfera politică”

Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat marți seară, la Realitatea Plus, că este dispus să discute cu parlamentari din toate partidele pentru a-i susține cabinetul. Veștea a susținut că vor fi parlamentari AUR care vor vota în favoarea învestirii guvernului său, precum și parlamentari USR care vor participa la vot.

„Fiecare partid politic și, până la urmă, fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni, unor cetățeni ai României care au avut o anumită opțiune la momentul respectiv. Nu am niciun fel de rezervă de a sta de vorbă absolut cu cine”, a spus Veștea.

El a spus că va fi susținut de „un număr foarte mare” de parlamentari PNL care nu s-au manifestat până acum în interiorul partidului pentru a nu genera instabilitate.

„Sunt, după știri, seara și, după ceea ce înțeleg că se întâmplă, și parlamentari de la USR care vor participa la acest vot”, a adăugat Adrian Veștea.

Mai mult, el a arătat că este dispus să primească și sprijinul unor parlamentari AUR. „Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare”, a declarat Veștea.

„Avem voturi din toată sfera politică, n-aș vrea să insist foarte mult”, a conchis premierul desemnat.