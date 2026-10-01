Un lider local USR, reținut de DIICOT în dosarul utilajului de 1.700.000 de euro trimis în Belarus pentru echipamente militare

Alexandru Munteanu, vicepreşedinte al USR Dâmboviţa, a fost reţinut pentru 24 de ore de DIICOT, acuzat că făcea parte dintr-o reţea care a încercat să trimită către o firmă din Belarus un utilaj industrial care poate fi folosit la fabricarea de echipamente militare, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Percheziții în acest caz, 12 la număr, au avut loc miercuri dimineață, în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Bacău şi Ilfov.

USR a anunțat, miercuri, că Alexandru Munteanu are cetăţenie română şi moldovenească, iar dacă acuzaţiile la adresa lui se vor confirma, atunci riscă excluderea din partid.

În acelaşi dosar, a mai fost reţinut şi Evgeni Poliakov, fost director al companiei UPET. Pe lângă Alexandru Munteanu și Evgeni Poliakov, mai sunt vizate șase persoane, potrivit sursei citate.

Potrivit surselor Agerpres, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, Munteanu, în calitate de administrator şi director general al World Machinery Works SRL, a coordonat şi a participat la operaţiunile de comercializare şi transfer al utilajului industrial VL40 către destinatari intermediari, printre care societăţi paravan din Germania şi Kazahstan.

Beneficiarul final era o entitate din Belarus, Kuzlitmash OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) OJSC Zhodino, regiunea Minsk, entitate aflată sub sancţiuni UE. Utilajul are o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro.

În acest sens, împreună cu Evgeni Poliakov, Alexandru Munteanu e acuzat că a iniţiat operaţiunea de transfer al utilajului VL40 şi a continuat demersurile privind livrarea acestuia, deşi, anterior, autorităţile competente (Ministerul Afacerilor Externe – ANCEX) respinseseră solicitări de autorizare a exporturilor, inclusiv din cauza existenţei riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.