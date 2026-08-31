Un lider PNL critică variantele propuse de Grindeanu și spune că „PSD a ajuns să bată din ușă în ușă”. Mesaj pentru Nicușor Dan

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, susține că președintelui PSD „nu prea îi ies calculele” pentru a deveni prim-ministru.

Liberalul a criticat variantele de guvern susținute de PSD.

„Grindeanu ar vrea să fie premier, dar nu prea îi ies calculele. A recunoscut chiar el, astăzi. PSD nu are voturile necesare pentru a forma un nou Guvern. PSD a ajuns să bată din ușă în ușă, să cumpere la bucată orice parlamentar care încă nu a simțit pe pielea lui ce înseamnă cuțitul trădării băgat în spate”, a declarat Alexandru Muraru, luni, într-o postare pe Facebook.

Ce i-a transmis lui Nicușor Dan

Alexandru Muraru spune că președintele Dan „Nicușor Dan nu are decât să-l nominalizeze pe Grindeanu și să susțină un guvern dependent de sprijinul AUR, negociat în spatele ușilor închise”, însă „PNL nu va participa la această mascaradă”.

„Nu vom vota un Guvern PSD. Nu putem susține revenirea la guvernare a unui partid care a blocat reforme esențiale, a contribuit la deteriorarea situației financiare a țării și a susținut, alături de AUR, modificări ale unor reforme din PNRR care au fost ulterior declarate neconstituționale. PSD nu poate cere acum votul PNL după ce a folosit majoritatea parlamentară pentru a bloca tocmai reformele de care România are nevoie”, a conchis Muraru.

Ce declarase liderul PSD

Sorin Grindeanu a spus luni că partidul său susține fie varianta unui guvern minoritar format exclusiv din PSD, fie posibilitatea unui guvern mai larg, constituit în jurul PSD.

„Mesajul nostru este simplu, şi anume că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susţină producţia românească şi să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare. Iar PSD este pregătit să-şi asume responsabilitatea, dar responsabilitatea înseamnă program, termene, finanţare şi respectarea interesului naţional”, a declarat președintele PSD, luni, după ședința pe care a avut-o conducerea partidului la Sinaia.

Întrebat dacă PSD va accepta voturi de la parlamentari AUR care ar părăsi partidul, Grindeanu a răspuns: „Eu n-am să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari, că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine”.