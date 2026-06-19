Un lider PNL local acuză o „contradicție evidentă” a contestatarilor lui Bolojan: „Mandatul imperativ este bun doar când vine de la filială?”

Preşedintele PNL Maramureş, deputatul Ionel Bogdan, a acuzat vineri că există o „contradicție evidentă” între faptul că aceiași liberali care au reclamat în instanță mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Național pentru parlamentarii partidului au acordat mandate delegaților din filialele pe care le conduc pentru susținerea lui Adrian Veștea.

„Pot să atace la Tribunalul Ilfov de câte ori doresc. Poate vor găsi și o instanță care lucrează în weekend pentru a ataca inclusiv hotărârile Consiliului Național de astăzi, prin care se convoacă Congresul PNL”, a scris Bogdan pe Facebook, făcând referire la prima întâlnire extraordinară a Consiliului Național PNL după decizia Tribunalului Ilfov.

El afirmă că a observat „o contradicție evidentă”: „Unii dintre cei 16 reclamanți care contestă în instanță mandatul imperativ stabilit de Biroul Politic Național pentru parlamentarii PNL au acordat, la rândul lor, mandate delegaților din filialele pe care le conduc pentru susținerea lui Adrian Veștea la Consiliul Național și Congres.”

„Așadar, mandatul imperativ este bun când vine de la filială, dar nu mai este bun când vine de la conducerea națională a partidului?”, acuză liderul PNL Maramureș.

„Indiferent de aceste manevre, PNL merge înainte. Deciziile privind viitorul partidului se vor lua acolo unde trebuie: în forurile statutare ale PNL. Ne vedem duminică, la Congres!”, a mai scris el pe Facebook.

Reacția sa vine după ce 16 parlamentari PNL, contestatari ai lui Bolojan au atacat joi la Tribunalul Ilfov două decizii luate luni seară de Biroul Politic Naţional al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe membrii care vor face acest lucru.

Tribunalul Ilfov le-a dat câştig de cauză acestora şi a decis, în timp record, suspendarea acestor decizii. PNL a anunțat că va ataca decizia instanței.