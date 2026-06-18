Decizii ale PSD prin care parlamentarii care au au votat o moțiune de cenzură au fost excluși din partid. Grindeanu: „Cine nu se prezintă mâine sau votează invers nu mai face parte din echipa PSD”

Tribunalul Ilfov a suspendat joi două decizii interne ale PNL: excluderea din partid pentru parlamentarii care votează guvernul Veștea și neacordarea votului pentru același guvern. Deși PNL nu este singurul partid care acționează în acest mod, judecătorii au hotărât în regim de urgență în cazul liberalilor. În practică, astfel de decizii sunt comune în politica marilor partide.

Strategia partidelor din ultimii 20 de ani prevede aproape constant astfel de măsuri: dacă un partid se află la putere, parlamentarii care votează o moțiune de cenzură contra propriului guvern sunt excluși.

De asemenea, parlamentarii care votează împotriva deciziilor conducerii sunt excluși. Nu este o practică inventată de PNL, ci a fost utilizată de toate formațiunile politice.

Exemplul din timpul guvernului Dăncilă

„Trei parlamentari PSD excluși din partid după moțiunea de cenzură”, scria presa în octombrie 2019, după ce guvernul Dăncilă a fost demis de Parlament. Numele celor excluși: Gabriel Petrea, Marius Sorin Bota și Ion Talpoș. Ei au fost acuzați de conducerea PSD că au votat moțiunea de cenzură depusă de PNL.

Situația s-a repetat peste un an. „Patru din cei cinci parlamentari PSD absenți la moțiunea de cenzură au fost excluși din partid”.

Trei deputați PSD: Adrian Todor, Cătălin Rădulescu și Dan Ciocan și senatoarea Roxana Pațurcă au fost excluși din PSD pentru că nu au votat moțiunea de cenzură la adresa guvernului Orban.

Președintele PSD de la acea vreme, Marcel Ciolacu, i-a acuzat pe cei trei că au nu fost bolnavi în realitate, ci au mimat. Carmen Dan, fost ministru de Interne, a scăpat de sancțiunea PSD.

Amenințarea lui Grindeanu

Printre cei care i-a amenințat pe parlamentari a fost chiar Sorin Grindeanu.

„Cine nu se prezintă, mâine, sau votează invers, dacă nu există o cauză obiectivă, înseamnă că nu mai face parte din echipa PSD. Vreau să fiu cât se poate de clar din acest punct de vedere. Cine din PSD mâine nu votează moțiunea de cenzură sau găsește cauze nerealiste în a nu fi prezent, înseamna ca nu face parte din echipa PSD”, a declarat Sorin Grindeanu. în august 2020, într-o conferință de presă.

„Premierul Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD. Partidul va depune o moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern”, este o știre din iunie 2017. Liviu Dragnea îl acuza pe Sorin Grindeanu că refuză să respecte deciziile luate de forurile statutare.

„Suntem în situația în care la Palatul Victoria este un guvern fantomă”, susținea Liviu Dragnea, fost președinte PSD, în 2017, despre faptul că Sorin Grindeanu nu a respectat decizia conducerii.

Ponta: „Cine își ascunde votul va fi exclus din partid”

Putem merge mai departe în istoria politică și vedem că și Victor Ponta, fost președinte PSD, acționa în același mod. „Ponta: PSD votează moțiunea cu bilele la vedere. Cine își ascunde votul va fi exclus din partid”, relata HotNews în 2010, despre decizia conducerii PSD.

„Cine nu-și arată votul sau votează împotriva moțiunii își încetează calitatea de membru al PSD”, a fost poziția lui Ponta în 2010. El preciza că același tratament va fi aplicat parlamentarilor care se vor abține de la vot.

Dar i-a venit și lui rândul.

Ciolacu îl amenință pe Ponta din același motiv

Marcel Ciolacu a propus excluderea din PSD a lui Victor Ponta în martie 2025 pentru că și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale.

Decizia PSD a fost de a-l susține în campania pentru Cotroceni pe Crin Antonescu. Practic, conducerea PSD nu a fost de acord ca un membru de partid să aibă o candidatură pe cont propriu și să încalce deciziile luate de forurile statutare.

În decurs de 15 ani, am prezentat câteva cazuri despre excluderi ale unor membri PSD pentru că nu au respectat hotărârile conducerii. Nu sunt singurele cazuri, la fel au acționat liderii PDL, PNL sau ai altor partide din Parlament.

Este pentru prima dată când înaintea unui vot important asupra unei moțiuni de cenzură intervine o instanță de judecată. Poate rescrie Tribunalul viața internă a unui partid? Ar fi o premieră la care asistăm. Și pe bună dreptate, oricine se poate întreba de ce o astfel de speță este de competența Tribunalului Ilfov? De ce nu Tribunalul Bihor? Asta intuim de ce.