Un lider PNL se întreabă când o să înceapă PSD „cu adevărat să guverneze”: „Să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziţie la propria guvernare”

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a acuzat, vineri, într-o conferință de presă, că social-democrații ar trebui să încheie cât mai repede alegerile interne, pentru a fi stopată „agitația” cauzată de luptele de putere din partidul condus interimar de Sorin Grindeanu.

Congresul PSD pentru stabilirea noii conduceri ar urma să aibă loc în toamnă, însă până acum partidul nu a anunțat oficial data. Acesta va fi organizat, cel mai probabil, după adoptarea de către guvern a pachetului privind administrația publică locală, adică în a doua jumătate a lunii octombrie, conform surselor HotNews.

Până la organizarea congresului, președintele interimar al PSD este Sorin Grindeanu, conform unui vot dat în partid după demisia lui Marcel Ciolacu.

„Nu trebuie să cădem în ridicolul de a avea programe paralele de guvernare şi agendă proprie ca şi cum am fi singuri la guvernare. Această agitaţie de opoziţie din interiorul guvernării PSD este clar creată din cauza congresului PSD. Întreb public când are loc acest congres al PSD ca să ştim şi noi când se liniştesc apele în PSD şi când se apucă cu adevărat să guverneze”, a spus, în acest context, președintele PNL Iași, citat de News.ro.

Deputatul PNL Alexandru Muraru, Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Alexandru Muraru a spus că în momentul în care un partid votează pentru anumite reforme, dar apoi revine asupra acelor decizii se creează „o cacofonie politică, pe care România nu şi-o permite”.

„PSD trebuie să aleagă dacă este la guvernare sau dacă face opoziţie la propria guvernare”, a spus Alexandru Muraru.

Președintele PNL Iași l-a criticat și pe președintele PSD din județ.

„Liderul PSD Iaşi Bogdan Cojocaru atacă guvernul ca şi cum PSD nu ar face parte din această guvernare. Cojocaru nu este în conducerea naţională a PSD şi nu are acces la informaţii. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziţiona. Este un semn al frustrării”, a mai spus Muraru vineri.