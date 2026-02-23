Un lider PSD îl atacă direct pe Ciolacu și are un mesaj și pentru Sorin Grindeanu. „Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii și la câini”

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, îi ia apărarea premierului PNL Ilie Bolojan, în fața atacurilor venite dinspre liderii social-democrați.

După ce fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat în mai multe postări pe Bolojan, primul primește replica din chiar propriul partid.

”Părerea mea e că greșește. Eu l-aș întreba pe Marcel Ciolacu atât: ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? Asta este realitatea, 30 de miliarde de euro, s-a aruncat cu banii și la câini. Atunci haideți să stăm liniștiți, haideți să nu mai creem această tensiune, pentru că pericolul cel mai mare pentru această țară în acest moment este instabilitatea politică”, a declarat Constantin Toma, la RFI România.

Toma are și un mesaj pentru actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu, adjunctul de odinioară al lui Ciolacu.

„Deci dacă nu ne liniștim și domnul Grindeanu și domnul Ciolacu și cei care mai bagă bățul prin gard așa, o să avem probleme. Haideți să stăm liniștiți, să nu-l mai atacăm atât pe Ilie Bolojan, deocamdată își face treaba și are deja primele rezultate bune și e bine pentru toată lumea, pentru această țară”.

Toma, un critic constant al acțiunilor conducerii PSD în ultima vreme, crede că social-democrații pierd voturi în favoarea AUR.

”PSD prin această atitudine, pierde în continuare mulți aderenți, care probabil se duc la AUR, oamenii nu sunt proști. Faptul că joci așa și, cum zic eu, cum se zice pe la noi pe la țară pe aici, cu fundul în două luntri, oamenii observă treaba asta și nu cred că ne ajută această atitudine de a fi peste tot și nicăieri și de fapt țara nu progresează, țara merge mai jos, cu tot cu PSD”.

După ce a pierdut alegerile prezidențiale, nereușind să ajungă în turul doi, Marcel Ciolacu a candidat și a câștigat președinția Consiliului Județean Buzău.