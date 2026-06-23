Un lider UDMR dezvăluie „tăcerea” lui Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni și „singura întrebare” pe care a pus-o

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a povestit marți seară, la Antena 3 CNN, cum au decurs consultările formațiunii cu Nicușor Dan. Csoma a spus că președintele Nicușor Dan le-a pus celor de la UDMR o singură întrebare și că, „în rest ne-a ascultat pe noi”.

„Domnul președinte nu a spus multe azi. A fost foarte tăcut, ne-a pus o singură întrebare, în rest nu prea a zis nimic. Nu știu ce preferințe politice are. Dânsul ne-a pus o singură întrebare, în rest ne-a ascultat pe noi”, a spus Csoma Botond.

Chestionat care a fost întrebarea pe care le-a pus-o Nicușor Dan la consultări, Csoma a răspuns: „Ne-a întrebat când am vorbit de acest pact, să avem totuși un acord între partidele politice și apoi să venim cu o propunere de premier, a întrebat ce condiții am pune noi într-un asemenea acord. A fost singura întrebare pe care ne-a pus-o domnul președinte”.

Întrebat dacă așteaptă pactul pentru un guvern, Csoma a spus că președintele „nu a spus nici nu, nici da”.

„Kelemen Hunor i-a spus că ar fi bine să nu procedeze la o desemnare până nu există acest pact între partidele politice și nu există un acord pe chestiuni punctuale. Președintele n-a spus nici nu, nici da, nu știu la ce concluzii a ajuns dânsul”, a mai spus Csoma Botond.

Nicușor Dan vrea ca partidele să ajungă la un „pact în Parlament”, despre care a vorbit și Ilie Bolojan:

„Considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR,”, a declarat Bolojan.

Cum a procedat Nicușor Dan la consultări

Nicușor Dan a vorbit foarte puțin în discuțiile cu formațiunile parlamenrare, au explicat pentru HotNews surse politice care au participat la consultări. A lăsat membrii delegațiilor să vorbească, i-a întrebat pe fiecare dintre ei care sunt „liniile roșii”.

După cele șase ore de discuții cu partidele, concluzia e că le va da liderilor răgaz să negocieze între ei, după ce și PNL, și USR, și UDMR au cerut 24 de ore să se recalibreze.

Surse care au participat la discuții spun că reprezentații PSD au fost de acord cu acest pact, dar doar dacă fac parte din Guvernul minoritar.