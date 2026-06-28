Un lider UDMR spune că Nicușor Dan „este mâhnit” de criza politică: „Dacă mergem numai cu limbaj dur și linii roșii, nu vom avea guvern nici anul viitor”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, susține că principala problemă din discuțiile pentru formarea Guvernului a fost că PSD nu a acceptat ideea de a avea un acord pe măsuri cu PNL-USR-UDMR și nici ideea unei rotative în care tabăra opusă să preia prima guvernarea.

Csoma Botond a declarat, duminică seara, la Digi24, că luni vor avea loc noi discuții.

„Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicușor Dan are această părere, să mergem la dânsul când avem un acord (…). Eu n-am fost prezent la acea discuție care a avut loc la Palatul Cotroceni, dar, din câte am înțeles, domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate în Parlamentul României”, a spus liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond consideră că președintele „a făcut o apreciere de natură politică” după negocierile de vineri, când Nicușor Dan afirmase că s-a „revenit la blocajul politic” pentru că „PNL și-a schimbat poziția”.

„Poate că e puțin supărat că nu s-a conturat încă o majoritate în Parlamentul României. Dânsul vrea un guvern și știe că numai partidele politice pot să contureze și pot forma o majoritate care e necesară pentru învestirea Guvernului, deci pot să îl înțeleg dintr-un punct de vedere și pe domnul Nicușor Dan că este mâhnit și nu îi place această situație (…). Nu este chiar într-o cheie constituțională să spună așa (…). Dacă mergem numai cu acest limbaj dur și cu liniile roșii pe care le avem, nu vom avea guvern nici anul viitor”, a adăugat Csoma Botond.

PSD l-a propus pentru funcția de premier pe liderul partidului, Sorin Grindeanu, însă PNL-USR-UDMR au anunțat că îl susțin pentru această poziție pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii celor patru partide și pe cel al minorităților naționale, vineri seara, însă întâlnirea s-a încheiat după circa o oră, fără un consens.

„Blocajul vine de la Partidul Social Democrat”

Csoma Botond susține că „blocajul vine de la Partidul Social Democrat”, care nu a acceptat nici ideea unui acord pe măsuri cu PNL-USR-UDMR, nici o eventuală rotativă în care aceste trei partide să guverneze primele și abia apoi social-democrații.

„Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc, deci să avem un acord pe măsurile de guvernare și, indiferent cine va merge la Palatul Victoria, că merge guvernul minoritar PNL-USR-UDMR sau dacă merge guvernul moncolor format din Partidul Social Democrat, va aplica aceleași măsuri pe care le-am agrea într-un eventual acord”, a mai declarat liderul deputaților UDMR.