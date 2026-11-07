Un loc în care găsești căldură și culoare și în cele mai mohorâte zile din București. Floarea soarelui, maci și cafea sub ochii lui Van Gogh

Orașul paradoxal București are și o mare vitrină a paradoxurilor, iar aceasta este Centrul Vechi, universul acela contradictoriu, cu vesele babilonii de noapte și dimineți cu miros de piatră udă și bere stătută și fațade scorojite pe care soarele ni le arată necruțător așa cum sunt.

Și mai e cumva Centrul Vechi: oricât de bine l-ai ști, parcă tot mai rămâne generos cu surprizele pe care ți le poate oferi.

Mici anticariate de subsol, ateliere de restaurare, pălărieri peste care dai între un club și un fast-food, pivnițe medievale sub podele de sticlă pe care pășești, parter după parter cu neoane și, dacă ridici ochii, vezi vechi cariatide, basoreliefuri Art Nouveau, balcoane din fier forjat și detalii arhitecturale din Micul Paris.

Și mai sunt, deloc în ultimul rând, micile oasele de liniște strecurate printre zgomote.

Descoperă, pe B365.ro, un astfel de loc din Centrul Vechi, un fel de Templu Van Gogh.