Un lot de vaccin antirabic livrat României a fost pus în carantină. Producătorul a declanșat o investigație

Un lot de vaccin antirabic neconform livrat României săptămâna trecută a fost plasat în carantină de către producător şi, cel mai probabil, va fi distrus, a anunţat, duminică, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), conform News.ro.

Potrivit sursei citate, pentru a asigura continuitatea tratamentelor, instituţia a aprobat, vineri, în regim de urgenţă, documentele necesare pentru importul rapid al unui lot de înlocuire.

„​Producătorul Sanofi a confirmat că aproximativ 18.600 de doze de vaccin VERORAB vor sosi din Franţa în cursul săptămânii viitoare, cantitate suficientă pentru a acoperi pe deplin necesarul spitalelor din întreaga ţară până la o nouă livrare”, precizează reprezentanţii ANMDMR.

Aceştia menţionează că situaţia a fost cauzată de nerespectarea regimului termic în timpul transportului.

„A fost demarată o investigaţie, întreaga cantitate urmând, cel mai probabil, să fie distrusă”, precizează sursa citată.

Credit: Tero Vesalainen | Dreamstime.com