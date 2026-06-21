Un magazin închis în urmă cu câteva luni se redeschide „la cererea publicului” în același loc

Magazinul de haine și produse pentru casă Pepco din Mega Mall din București va fi redeschis în perioada următoare, scrie Economica.

După ce a fost închis în urmă cu câteva luni, magazinul Pepco din mall-ul aflat în cartierul bucureștean Pantelimon se redeschide.

„Pepco revine în Mega Mall, răspunzând solicitărilor venite din partea clienților centrului comercial. Retailerul este cunoscut pentru oferta sa accesibilă de produse pentru casă, decorațiuni, articole pentru copii și îmbrăcăminte pentru întreaga familie”, se arată în anunțul proprietarului Mega Mall.

Pepco are circa 500 de magazine în întrega țară și face parte dintr-un lanț internațional.