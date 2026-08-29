Incident de securitate în Ungaria: un maghiar a furat un avion și a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks

Un bărbat de 24 de ani a furat sâmbătă dimineaţă un avion uşor Cessna 172 de pe aerodromul din Kalocsa, în sudul Ungariei, şi a decolat fără autorizaţie, îndreptându-se spre Paks, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei ungare l-au detectat, iar două de avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă a fost ridicată de la sol, relatează presa maghiară, citată de News.ro.

Potrivit HGV.hu, avionul Cessna a ajuns în zona centralei nucleare de la Paks şi a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis pe o rază de 3 km şi până la altitudinea de 6.000 m.

În cele din urmă, avionul a făcut o aterizare forţată lângă Gerjen, într-un lan de floarea-soarelui. Trenul de aterizare s-a rupt, iar aparatul a rămas înclinat pe o aripă. Nu au existat răniţi. Avioanele Gripen au localizat aparatul şi au rămas deasupra locului până la sosirea elicopterului medical şi a echipelor de intervenţie, scrie kecskemet365.hu.

Între timp, poliţia l-a prins pe pilot. Este un bărbat de 24 de ani din Szomor, despre care poliţia spune că era beat şi într-o stare confuză. După aterizarea forţată, şi-a abandonat avionul şi a plecat pe jos pe un drum secundar. Când un şofer a oprit să-l ajute, a încercat să-i ia şi acestuia maşina şi în cele din urmă a fost reţinut.

Pe lângă notificarea autorităţilor aeronautice, se desfăşoară inspecţia la faţa locului şi colectarea datelor şi informaţiilor, cu implicarea unor experţi, anunţă poliţia. Poliţiştii din judeţul Bács-Kiskun îl acuză pe bărbat de infracţiunea de sustragerea unui vehicul, iar anchetatorii din judeţul Tolna vor iniţia proceduri şi pentru jaf şi alte infracţiuni. După interogatoriu, bărbatul va fi plasat în arest preventiv şi se va solicita arestarea sa. Poliţiştii investighează şi dacă bărbatul se afla sub influenţa altor substanţe decât alcoolul.

În plus, poliţia, în strânsă colaborare cu autoritatea aeronautică, a iniţiat fără întârziere un control comun la aeroportul din Kalocsa, urmând ca şi celelalte aeroporturi din ţară să ia măsuri similare, pentru a preveni repetarea unui astfel de incident.