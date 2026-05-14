Un mare bulevard din București în plin proces de modernizare și reorganizare și o mare dezbatere. Petiție și sugestii pentru Ion Mihalache

Ion Mihalache este unul dintre cele mai circulate bulevarde din București și a intrat recent într-un mare șantier. Primul pas din promisul proces de modernizare este schimbarea șinelor de tramvai.

Municipalitatea promite că, în final, va deveni un bulevard cu infrastructură modernă, piste de biciclete integrate, trotuare mai sigure pentru pietoni și mai mult spațiu verde.

PMB a publicat și randări cu viitorul bulevard Mihalache primele observații au apărut.

Asociația „Metrou Ușor”, organizație non-guvernamentală dedicată promovării și susținerii mobilității urbane durabile, a transportului în comun și a infrastructurii de transport adiacente, cere Primăriei Capitalei implementarea unui culoar unic pentru tramvaie și autobuze pe Bulevardul Ion Mihalache. Același ONG mai vede o problemă în planurile PMB, aceea că stațiile de autobuz sunt amplasate la bordură, separate de linia tramvaiului

În același timp, bucureșteni din zonă cred că modificarea majoră pe care o aduce proiectul PMB – și anume o singură bandă pe sens – va produce ambuteiaje infernale.

Citește, pe B365.ro, argumentele din “Petiția Mihalache”.