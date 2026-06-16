Un mare depozit de carburanți din sudul Rusiei este în flăcări. Autoritățile au închis drumul care îl lega de Crimeea

Un incendiu major a izbucnit, din cauza „unor resturi de drone”, la un depozit de carburanți din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei, au anunțat marți dimineață autoritățile locale, care au închis un drum local care leagă zona afectată de peninsula Crimeea, transmite Reuters.

Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului de la depozitul de petrol, situat în zona Poltavskaya din regiunea Krasnodar, au afirmat autoritățile regionale pe Telegram. Imagini postate pe rețelele de socializare arată că la depozitul de carburanți a izbucnit un incendiu de amploare.

Ukrainian attack drones successfully hit a major Russian fuel depot in Krasnodar Krai overnight, setting it ablaze.



The Poltavskaya fuel distribution hub continues to burn this morning. pic.twitter.com/WDf85bY2k8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 16, 2026

Autoritățile au declarat că au închis un drum local care leagă zona de ruta regională care duce la podul peste strâmtoarea Kerci, care leagă Crimeea de regiunea Krasnodar.

Moscova a construit podul, care a devenit o rută de aprovizionare către peninsula din Marea Neagră, pe lângă câteva alte drumuri din zonele din Ucraina ocupate de Rusia, după ce a anexat Crimeea în 2014.

Noul atac vine după ce Ucraina a lovit luni două poduri care leagă partea controlată de Rusia a regiunii ucrainene Herson de Crimeea. Peninsula se confrunta deja cu o criză a combustibilului după ce Kievul a intensificat recent atacurile asupra rutelor de aprovizionare ale Crimeei.

În regiunea Krasnodar, o destinație turistică populară de vară, întreruperile în aprovizionarea cu combustibil au declanșat cumpărături de panică, a declarat săptămâna trecută guvernatorul regional, pe măsură ce Ucraina continuă să atacae instalațiile energetice rusești.

În regiunea Iaroslavl, situată la nord-est de Moscova, autoritățile continuă eforturile de stingere a unui incendiu izbucnit la un depozit de combustibil din orașul Rybinsk, în urma unui atac cu drone care a avut loc duminică, a declarat luni seara pe Telegram guvernatorul regional, Mihail Yevriaev.

Serviciile speciale au fost mobilizate pentru a face față „precipitațiilor care conțin resturi de produse de ardere”, se menționează în postare.

„Potrivit specialiștilor, aceste reziduuri sunt funingine obișnuită și nu sunt periculoase pentru plante sau agricultură”, a spus Yevryaev, adăugând că au fost instalate bariere speciale în rezervorul Rybinsk din apropiere, de pe râul Volga, pentru a preveni contaminarea.

Rusia a doborât peste noapte 172 de drone ucrainene, a afirmat ministerul apărării de la Moscova, citat de știri ruse.