Un mare lanț de haine tocmai a intrat discret pe piața din România cu un magazin propriu

Brandul danez de îmbrăcăminte sportivă urbană Jack & Jones și-a deschis primul său magazin din România, informează site-ul Profit.ro.

Magazinul nu se află în București, ci în mall-ul Promenada din Sibiu.

Lansată în 1990, a fost nițial o marcă specializată în articole din denim, dar ulterior și-a extins gama de produse pentru a include îmbrăcăminte sport urbană confortabilă și modernă, încălțăminte și accesorii, potrivit descrierii de pe Wikipedia. Primul magazin a fost deschis la Trondheim, în Norvegia, în 1991, iar al doilea în Suedia, în același an.

În prezent, există circa 1000 de magazine în întreaga lume.

Produsele mărcii erau deja prezente pe piața din România, pe mai multe platforme online și magazine.