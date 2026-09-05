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Actualitate

Un mare muzician de origine română povestește o întâlnire în Pacificul de Nord care l-a marcat: „La 88 de ani mă duc la București să ascult muzica lui Enescu”

Raluca Ion
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Violoncelistul Valentin Răduțiu s-a născut în Germania, acolo unde tatăl său, la rândul său un mare violoncelist, a fugit pe vremea comunismului. A învățat româna în familie și povestește cum părinții săi ascultau Europa Liberă, iar el exclama cu uimire: „Ăștia vorbesc ca noi!”. Tot în Germania a descoperit o percepție asupra României cu care nu se poate resemna.

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