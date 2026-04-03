Un mare operator de jocuri de noroc a închis brusc câteva zeci de locații din România. „Vom mai închide încă 100”

Operatorul de jocuri de noroc Las Vegas Games, anunță că va închide în următoarele luni, aproximativ 160 de locații în întreaga țară, informează site-ul Profit. O parte dintre acestea au fost deja închise.

„Începând cu 1 aprilie 2026, am închis deja 60 de locații, iar în lunile următoare vom mai închide încă 100. Compania noastră a contribuit în anul 2025 cu aproximativ 250.000.000 lei, sumă virată către bugetul de stat, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și către administrațiile publice locale”, au declarat reprezentanții Las Vegas Games, citați de Profit.

Totuși, reprezentanții companiei precizează că vor continua să investească în viitor, adăugând că „Cel mai mare operator de jocuri de noroc rămâne pe poziții”.

Decizia apare în contextul în care mai multe localități din România au decis sau au în vedere interzicerea sălilor de jocuri de noroc. Printre ele și unul dintre sectoarele Bucureștiului, Sectorul 6, dar decizia finală ar urma să fie luată de Consiliul General.