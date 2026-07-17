Un mare producător de telefoane iese din Europa, inclusiv din România

Producătorul chinez de telefoane OnePlus a decis să iasă de pe piețele din Europa și America de Nord, informează Economica.

„În urma unei evaluări atente, OnePlus nu va mai lansa produse noi în Europa și America de Nord. Drepturile și interesele utilizatorilor existenți, inclusiv suportul post-vânzare, actualizările software și patch-urile de securitate, vor continua să fie pe deplin protejate”, au declarat reprezentanții OnePlus, pentru surse citată.

”Obiectivul este acela de a consolida o arhitectură de branduri mai eficientă, mai coerentă și mai bine aliniată cu prioritățile de business pe fiecare piață”, se mai arată în comunicarea OnePlus.

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. a fost înființată la 16 decembrie 2013 de către Pete Lau, fost vicepreședinte al Oppo, și Carl Pei, potrivit descrierii de pe site-ul Wikipedia.