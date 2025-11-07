Un medic din Cluj a murit pe holul spitalului. Femeia de 66 de ani era de gardă

Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe holul spitalului, scrie presa locală. Oficialii Poliţiei au confirmat pentru News.ro că a fost deschis un dosar penal în cadrul căruia se anchetează împrejurările decesului unui medic.

„În data de 7 noiembrie a.c., în jurul orei 06.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizaţi despre faptul că o femeie de 66 de ani, medic în cadrul unui spital din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost găsită în stare de inconştienţă. Echipajul medical sosit la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză”, au declarat oficialii Poliţiei Cluj.

Ca urmare, a fost dispusă realizarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a clarifica împrejurările în care a survenit decesul.

Presa locală notează că medicul care a murit este Eva Kiss, pediatru, şi că aceasta era de gardă când a fost găsită moartă.

Tragedia are loc la mai puțin de două săptămâni după ce un alt medic, Ștefania Szabo, a murit la Spitalul Județean din Buzău. Director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, pe 28 octombrie, de către colegii ei.

Trupul medicului chirurg, care împlinise 37 de ani la începutul lunii octombrie, a fost descoperit înainte de ora 6, în camera de gardă de pe secția Chirurgie, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, pentru Reporter Buzoian.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus, referindu-se la decesul Ștefaniei Szabo, că medicii trebuie ascultaţi mai mult şi că ar fi important un suport de consiliere pentru aceştia atunci când apar probleme de burnout sau momente de presiune.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, afirma ministrul pe 29 octombrie.