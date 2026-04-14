Un medicament administrat oral dă speranțe pacienților bolnavi de una dintre cele mai necruțătoare forme de cancer

Medicamentul experimental oral al companiei Revolution Medicines (RVMD.O) a ajutat pacienții cu cancer pancreatic să trăiască aproape de două ori mai mult decât cei tratați cu chimioterapie, în cadrul unui studiu clinic de fază avansată așteptat cu mare interes, informează Reuters.

Pacienții care au primit comprimatul administrat o dată pe zi, daraxonrasib, au prezentat o supraviețuire globală mediană de 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni pentru cei tratați cu chimioterapie, tratamentul standard.

Medicamentul vizează mutațiile RAS, care stimulează creșterea tumorii și sunt prezente în peste 90% din cazurile de cancer pancreatic.

Studiul a inclus pacienți tratați anterior cu adenocarcinom ductal pancreatic metastatic (PDAC) care prezentau tumori cu o gamă largă de variante RAS, precum și pacienți fără o mutație RAS identificată.

Cancerul pancreatic se numără printre cele mai mortale forme de cancer la nivel mondial, având una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire pe cinci ani dintre toate tipurile de cancer, estimată adesea la aproximativ 13%.

Compania speră să primească aprobare din partea ⁠Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA până la sfârșitul anului.