„Un mesaj pentru Putin”. Ministrul britanic al apărării a dezvăluit o misiune aeriană NATO de 12 ore la granița rusă

Marea Britanie a dezvăluit sâmbătă că două avioane ale Forțelor Regale Aeriene au zburat într-o misiune de 12 ore în această săptămână, alături de forțele SUA și NATO, pentru a patrula granița Rusiei.

Misiunea a venit pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și avioanelor rusești în spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice, notează Reuters.

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliații noștri din SUA și NATO”, a declarat ministrul apărării John Healey.

„Nu numai că așa ceva aduce informații valoroase pentru a spori cunoașterea operațională a forțelor noastre armate, dar transmite un mesaj puternic de unitate a NATO pentru (președintele rus Vladimir) Putin și adversarii noștri”, a adăugat Healey.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint și un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând peste Belarus și Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forțelor Aeriene ale SUA.

Marea Britanie a spus că operațiunea a venit după încălcări ale spațiul aerian al mai multor țări NATO, printre care Polonia, România și Estonia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat vineri lansarea operațiunii „Santinela Estică”, ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Potrivit lui Grynkewich, Operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Măsura a fost luată după ce 19 drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei iar aviația națională și NATO a doborât o parte din ele. Sâmbătă după-amiază, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și două avioane F-16 au interceptat-o. MApN a transmis ulterior că a fost vorba despre o drona Geran (Shahed-136 iraniană), care a părăsit teritoriul țării noastre și a intrat în Ucraina.