Anunț de la vârful NATO după incursiunea dronelor rusești în Polonia. „Sperăm că vor lua măsuri pentru apărarea antiaeriană în România, Polonia și statele baltice”

Conținutul anunțului programat pentru vineri seară nu este deocamdată cunoscut, dar oficialii NATO s-au declarat îngrijorați, potrivit Politico, de lipsa de pregătire adecvată a Alianței în materie de apărare antiaeriană, în special împotriva dronelor.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, fac un anunț vineri, la ora 18.00 ora României, la sediul NATO din Bruxelles.

Anunțul vine după două zile de discuții între aliați, ca urmare a incursiunii dronelor rusești în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri.

Fostul comandant al trupelor americane în Europa, Ben Hodges, a reacționat la anunțul privind conferința susținută de cei doi oficiali, cerând noi măsuri pentru consolidarea flancului estic.

„Sperăm că NATO va anunța măsuri pentru îmbunătățirea apărării antiaeriene/antirachetă de-a lungul flancului său estic, în special în România, Polonia și țările aliate din zona Baltică”, a sdpus Hodges.

„Redefiniți misiunile de poliție aeriană deasupra Mării Negre și Mării Baltice, cu reguli de angajare adecvate. Exerciții IAMD (Integrated Air and Missile Defense) pentru îmbunătățirea IAMD!”, a adăugat el.

Polonia a doborât miercuri drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc pe scară largă în vestul Ucrainei, statul membru NATO numind incursiunea „un act de agresiune” și marcând prima ciocnire între Rusia și un membru al alianței în timpul războiului din țara vecină.

Oficialii NATO s-au arătat îngrijorați că răspunsul de miercuri la incursiunea dronelor rusești în Polonia a evidențiat lipsa de pregătire a Occidentului în materie de apărare antiaeriană. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, e de acord, scrie Politico.

Cel puțin 19 drone rusești ieftine, fabricate din lemn și spumă, au invadat spațiul aerian al Poloniei săptămâna aceasta, fiind doborâte cu sisteme militare în valoare de milioane de dolari, un lucru care ilustrează lipsa de pregătire adecvată a NATO pentru astfel de amenințări.

Problema a fost ridicată joi, în cadrul unei ședințe între secretarul general al NATO, Mark Rutte, și ambasadorii UE la Bruxelles – prima dată când un șef al alianței a participat la o astfel de întâlnire.

Mulți participanți s-au arătat îngrijorați că răspunsul de miercuri a evidențiat lipsa de pregătire a Occidentului.

Armata NATO nu va putea utiliza în mod regulat avioane F-35 pentru a intercepta astfel de pericole.

„Rutte însuși a ajuns la această concluzie și nimeni nu a contrazis-o”, a declarat unul dintre diplomați.