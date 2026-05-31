Un meteorit a explodat deasupra SUA cu o putere echivalentă cu 300 de tone de TNT. Casele s-au zguduit din cauza bubuiturilor

O minge de foc a intrat sâmbătă în atmosferă cu peste 120.000 km/h și s-a dezintegrat deasupra Statelor Unite. Unda de șoc a alertat populația din zonă din cauza zgomotelor puternice, potrivit The Guardian.

Fenomenul s-a produs la o altitudine de 40 de mile, puțin după ora locală 14:00, deasupra nord-estului statului Massachusetts și a sud-estului statului New Hampshire.

„Această minge de foc nu a fost asociată cu niciun curent de meteori activ în prezent, dar a fost un obiect natural și nu o reintrare a unor resturi spațiale sau a unui satelit”, a declarat Jennifer Dooren, adjunctul șefului departamentului de presă al NASA, într-un comunicat pentru AFP.

Energia eliberată la fragmentare este estimată a fi echivalentă cu aproximativ 300 de tone de TNT, ceea ce explică bubuiturile puternice, a mai spus expertul NASA.

Robert Lunsford, monitor al programului Societății Americane de Meteori, a declarat că organizația a primit zeci de relatări, din Delaware până în Montreal. Oamenii au auzit o dublă explozie, au simțit cum se cutremură pământul sau au văzut bila de foc. În opinia sa, obiectul arăta ca o stea căzătoare pe cerul de zi.

„A fost cu siguranță mai mare decât o minge de foc obișnuită, având o lățime de aproximativ un metru”, a spus Lunsford.

Lunsford a mai spus că este puțin probabil ca meteoritul să fi lovit solul. „Am avea nevoie de mai multe informații despre traiectorie, viteză și alte aspecte pentru a ști cu siguranță dacă a lovit solul, dar dacă nu a ars, atunci ar fi aterizat în ocean”, a precizat el, adăugând că majoritatea acestor obiecte ard înainte de a lovi solul.

Locuitorii din zonă au fost alarmați de zgomotele puternice. Oamenii din câteva state au postat pe rețelele de socializare că au simțit unda de șoc, iar utilizatorii au raportat că bubuiturile au fost atât de puternice încât casele se zguduiau.

Mai multe videoclipuri de pe platforma X au surprins ceea ce părea a fi două explozii rapide, fără foc, fum sau alte cauze vizibile.

Mai multe persoane au sesizat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) cu privire la vibrațiile resimțite. Purtătorul de cuvânt al agenției, Steve Sobie, a confirmat că tremurul a fost înregistrat la Centrul Național de Informații despre Cutremure.

Deși atmosfera Terrei este intersectată zilnic de corpuri spațiale, oficialii NASA au subliniat că un astfel de fenomen de intensitate izolată, vizibil în timpul zilei și capabil să producă un boom sonic resimțit la sol, este considerat un eveniment rar pentru această regiune.