Un miliardar s-a plâns de abonamentul lunar de 5 lire la o platformă de streaming. A urmat un val de reacții

Miliardarul britanic Alan Sugar și-a împărțit urmăritorii în două tabere după ce s-a plâns de abonamentul său la o platformă de streaming, care costă 5 lire sterline pe lună, deși averea sa este estimată la aproximativ un miliard de lire sterline, relatează Metro.

Sugar, un membru al Camerei Lorzilor în vârstă de 79 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri în Marea Britanie. Pe lângă afacerile sale, el a fost între 1991 și 2001 președintele și unul dintre proprietarii clubului de fotbal Tottenham Hottspur, iar apoi gazdă a ediției britanice a popularei emisiuni „The Apprentice”. El a ocupat de asemenea funcții legate de mediul de afaceri în guvernul britanic.

Notorietatea i-a adus aproape 4,5 milioane de urmăritori pe rețeaua de socializare „X” (fosta Twitter), unde s-a plâns de faptul că abonamentul său la platforma de streaming ITVX include reclame, chiar dacă prețul lunar este de unul modest.

„Fiți atenți. M-am abonat la ITVX și am fost de acord să plătesc 5 lire pe lună ca să nu văd reclame”, a scris el.

„Totuși, modul în care își prezintă oferta este foarte șiret. În loc să întrerupă programele cu reclame comerciale ale unor terți, le întrerup cu promouri pentru propriile emisiuni. Cred că Ofcom ar trebui să investigheze acest lucru”, a adăugat el, referindu-se la autoritatea britanică de reglementare a internetului și telecomunicațiilor.

Mesajul miliardarului s-a viralizat

Mesajul său a strâns între timp peste 20.000 de aprecieri și 1,6 milioane de vizualizări, stârnind o mulțime de reacții, de la nedumerire până la empatie.

Unii au subliniat ironia faptului că se arată deranjat de plata unei sume atât de mici în fiecare lună, având în vedere câți bani are în cont.

Totuși, alții i-au sărit în apărare, argumentând că, indiferent cât de bogat este, are tot dreptul să se plângă de reclamele care apar în cadrul unui abonament plătit.

„Incredibil că acesta nu este un cont-parodie”, a comentat un utilizator al „X” ce folosește aliasul Ticketmancity.

În schimb, SiddeekMMA a avut o altă opinie:

„Doar pentru că este bogat nu înseamnă că nu are dreptate. Plătești pentru un serviciu și este normal să te aștepți să primești acel serviciu”.

„Sunt doar cinci lire, omule! Doamne ferește!”, a scris direct riksimp89, în timp ce utilizatorul theoptionmonkey i-a dat dreptate:

„Am făcut și eu același lucru și am fost la fel de deranjat. Am anulat imediat abonamentul. Este groaznic, chiar foarte groaznic”.

Ce scrie platforma de streaming despre abonamentele sale

Pe site-ul platformei de streaming, utilizatorii pot alege fie un plan gratuit, fie ITVX Premium, care costă 5,99 lire pe lună și despre care se spune că le permite telespectatorilor să urmărească programe TV „fără reclame”.

Totuși, această promisiune de „fără reclame” vine cu o condiție, care precizează:

„Fără reclame se aplică doar bibliotecii noastre de conținut la cerere (on-demand), iar programele pot include promoții ITV atunci când acest lucru este impus prin obligații contractuale. Transmisiunile TV în direct includ reclame”.

Publicația britanică Metro notează că, prin urmare, oricine a plătit pentru abonamentul Premium și a citit condițiile scrise „cu litere mici” ar trebui să știe că există posibilitatea ca promoțiile ITV să apară în timpul programelor, chiar dacă se așteaptă la o experiență „fără reclame”.