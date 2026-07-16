Un „mini-sat” cu 15 case din Germania, la preț de apartament: De ce costă doar 390.000 de euro

Terenul de 24.000 de metri pătrați aflat în Turingia, în centrul Germaniei, situat între pajiști, păduri și copaci seculari, aproape de lacul de acumulare Hohenwarte, adăpostește un mini-sat, potrivit Euronews.com.

Proprietatea din districtul Saalfeld-Rudolstadt este scoasă la vânzare pe platformele imobiliare la prețul de 390.000 de euro. Clădirile au fost deja demolate până la structura de bază, sunt racordate la rețeaua de electricitate și la rețeaua de apă, iar apele uzate sunt evacuate în prezent printr-o fosă septică.

Complexul cuprinde 15 clădiri cu un singur etaj, fiecare cu o suprafață utilă de aproximativ 100 de metri pătrați, plus o clădire centrală principală cu o sală de mese de peste 300 de metri pătrați.

În marile orașe germane, cu aceeași sumă se poate cumpăra un apartament de doar câțiva metri pătrați.

Istoria amplasamentului datează din perioada Republicii Democratice Germane. Proprietarul Franz Eberitsch a explicat că complexul a fost utilizat între 1954 și 1990, inițial ca cămin pentru ucenicii de la oțelăria din Turingia, iar ulterior ca centru de vacanță și recreere.

După reunificarea Germaniei, complexul a rămas neocupat timp de zece ani. Începând cu anul 2000, casele au fost folosite din nou în scopuri rezidențiale.

„Locuitorii erau înregistrați oficial la această adresă și, din câte știu, li se acordau chiar și ajutoare de stat, cum ar fi alocația pentru locuință, pentru această adresă”, spune Franz Eberitsch. Asta l-a determinat să creadă că utilizarea în scop rezidențial era permisă legal.

De ce s-a blocat proiectul

Eberitsch a cumpărat terenul în 2014, după ce s-a întors cu familia sa din Noua Zeelandă. El voia „să creeze un loc în care oamenii să poată trăi aproape de natură, să experimenteze spiritul comunitar și să construiască împreună ceva nou”. Speranța lui nu s-a împlinit însă din cauza legislației în materie de urbanism.

Din punct de vedere urbanistic, terenul se află în afara zonei construite, chiar dacă este la doar aproximativ 200 de metri de marginea satului. Deoarece complexul nu a fost utilizat între 1990 și 2000, autoritățile consideră că statutul său inițial de „drepturi dobândite” a expirat.

„Când am dorit ulterior să realizăm lucrări de renovare mai ample și să dezvoltăm în continuare amplasamentul, situația urbanistică a fost reevaluată. Ni s-a comunicat că înregistrările efectuate la momentul respectiv nu au modificat statutul urbanistic și că dreptul de menținere a situației anterioare expirase deja din cauza întreruperii îndelungate a utilizării”, spune proprietarul.

El mai spune că autoritățile sunt critice cu privire la utilizarea rezidențială permanentă, deoarece aceasta „ar putea constitui o așa-numită așezare dispersată în zona periferică”.

Utilizarea legală ar presupune un nou plan local de amenajare sau o altă formă de autorizație de urbanism. Legislația germană în materie de construcții și urbanism este criticată în mod repetat pentru obstacolele birocratice pe care le impune.

Apel către Elon Musk

În ciuda problemelor cu autorizațiile, Eberitsch vede potențial în complex și își imaginează un sat holistic de sănătate și regenerare, cu spații dedicate pentru fizioterapie, osteopatie, naturopatie sau yoga, unități de cazare și o clădire comunitară centrală.

Anunțul de vânzare menționează că lucrările de construcție și amenajare ar putea fi „realizate direct de către firma de construcții asociată proprietarului”.

Proprietarul spune însă că nu dispune de capitalul inițial pentru a realiza proiectul, motiv pentru care lansează un apel.

„Poate că într-adevăr este nevoie de cineva ca Elon Musk. Dacă Elon Musk ar citi într-adevăr acest articol, aș fi încântat să primesc o finanțare inițială de aproximativ un milion de euro”, spune el.

În schimbul banilor, Eberitsch îi oferă șefului Tesla o vacanță la ferma sa de alpaca din apropierea localității Unterwellenborn, „în cazul în care Elon ar avea vreodată nevoie să revină cu picioarele pe pământ, în loc să se simtă în stare de imponderabilitate.”

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