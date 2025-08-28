Un ministru israelian amenință Fâșia Gaza cu anexări săptămânale de teritoriu. Apel către Netanyahu

Ministrul israelian al finanțelor, Bezalel Smotrich, a cerut joi guvernului să înceapă să anexeze părți din Fâșia Gaza dacă organizația palestiniană militantă Hamas își menține refuzul de a depune armele, relatează AFP.

Ministrul de extremă dreaptă, care s-a opus vehement posibilității de a fi încheiat un acord cu Hamas pentru oprirea războiului izbucnit în octombrie 2023, și-a prezentat planul de a „câștiga în Gaza până la sfârșitul anului” într-o conferință de presă la Ierusalim.

„Acest lucru poate fi realizat în trei până la patru luni”

Propunerea lui Smotrich prevede un ultimatum pentru capitularea și dezarmarea Hamas, precum și pentru eliberarea ostaticilor încă ținuți în Gaza.

Dacă Hamas refuză, spune Smotrich, Israelul ar trebui să anexeze câte o secțiune din teritoriul palestinian în fiecare săptămână, timp de patru săptămâni, aducând astfel cea mai mare parte a Fâșiei Gaza sub control israelian deplin.

Ministrul finanțelor vrea mai întâi să li se transmită palestinienilor să se deplaseze spre sudul Fâșiei Gaza, iar apoi armata israeliană să lanseze un asediu în nordul și centrul enclavei pentru a-i neutraliza pe militanții Hamas care se mai află acolo. Planul se încheie cu anexarea.

„Acest lucru poate fi realizat în trei până la patru luni”, a spus el.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care armata israeliană și-a intensificat bombardamentele asupra orașului Gaza, cel mai mare din enclavă.

Cea mai mare parte a populației de 2 milioane de locuitori din Fâșia Gaza a fost strămutată cel puțin o dată de când a început războiului.

Ministrul Bezalel Smotrich i-a cerut premierului Netanyahu „să adopte acest plan în întregime imediat”.

Smotrich se numără printre membrii coaliției de guvernământ din Israel care și-au exprimat susținerea pentru o eventuală restabilire a așezărilor israeliene în Fâșia Gaza, de unde Israelul își retrăsese trupele și coloniștii în 2005.

Ministrul locuiește el însuși într-o așezare din Cisiordania ocupată, în cazul căreia a autorizat săptămâna trecută un proiect major de colonizare. Smotrich a spus că inițiativa privind zona cunoscută sub numele de E1, la est de Ierusalim, este menită „să îngroape ideea unui stat palestinian”.