Un ministru PSD prezintă argumentele moțiunii împotriva Guvernului Bolojan. „Indignare, dispreț și dezgust”. Planul PSD dacă moțiunea trece

Fostul ministru PSD al Muncii Petre Florin Manole respinge ideea că partidul său a aruncat România în criză prin moțiunea de cenzură depusă alături de AUR și PACE. El susține, într-un interviu pentru publicul HotNews, că degradarea economică a început mai devreme și că actuala moțiune este rezultatul unei acumulări de nemulțumiri: „Situația economică se depreciază de mai mult timp, nu de o săptămână, două săptămâni sau trei săptămâni”.

Parlamentul votează marţi moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE împotriva Guvernului Bolojan, într-un moment în care criza politică a dus la presiuni economice: deprecierea leului, creșterea costurilor de împrumut și avertismente privind instabilitatea. Întrebat dacă PSD şi-a asumat costul instabilității politice, Petre Florin Manole susţine că lucrurile se vor regla după moţiune.

Petre Florin Manole respinge ideea că PSD ar fi principalul responsabil pentru nervozitatea din piețe și susține că situația economică „se depreciază de mai mult timp”, invocând inflația, recesiunea tehnică și scăderea puterii de cumpărare. El apără moțiunea ca reacție politică necesară, susține că un vot comun cu AUR nu înseamnă o viitoare guvernare PSD-AUR și afirmă că, dacă moțiunea trece, soluția trebuie să fie tot o coaliție pro-europeană, dar fără Ilie Bolojan.

Manole a fost ministru al Muncii în Guvernul Bolojan până la retragerea PSD din Executiv. Deputat social-democrat la al treilea mandat și unul dintre politicienii PSD din noua generație, Manole a fost activist pentru drepturile omului și a avut activitate parlamentară în zona socială și a drepturilor minorităților.

Florin Manole. FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Moţiunea nu e o idee solitară, născută într-un conclav de partid”

HotNews: După anunțul moțiunii PSD–AUR, au apărut semnale negative: euro a ajuns la aproape 5,20 lei, dobânzile la care se împrumută România au urcat de la 6,2% spre 7%, sunt pierderi pe bursă. Din punctul dumneavoastră de vedere, PSD a contribuit la această nervozitate din pieţe?

Petre Florin Manole: Răspunsul nu poate fi atât de simplu, pentru că trebuie să ne uităm la mai multe cifre. De exemplu, dacă ne uităm la cifrele referitoare la interesul direct al cetățeanului, cum ar fi inflația și puterea de cumpărare, pentru că presupun că ele ar trebui să fie cele mai importante pentru politicieni, observăm că: am avut la începutul verii lui 2025 inflație de 5,56%, acum e inflația de aproape 10%. Mi se pare o cifră îngrijorătoare. Dacă vreţi să mă refer la cifrele prezentate de dumneavoastră, pot parafraza declaraţia de azi a preşedintelui, care a spus că aceste situații nu sunt cu nimic speciale și că, după moțiune, vom vedea că lucrurile se vor regla.

– Totuşi, creşterea euro, a dobânzilor pot fi văzute drept o consecință a acestei crize. Credeţi că, pentru acestea, PSD are o responsabilitate?

– Eu cred că pentru toți indicatorii macroeconomici din ultimele zece luni, toate partidele de la guvernare au responsabilități în măsuri diferite. De ce zic în măsuri diferite? Pentru că nu este în programul de guvernare și n-a fost asumat de către nimeni creșterea TVA, ci a fost o decizie luată personal de premierul Bolojan, inclusiv preşedintele fiind împotriva creşterii. Or, TVA e un indicator macroeconomic important pentru bugetul cetățeanului – dacă la bugetul cetățeanului vă gândeați și dumneavoastră cu întrebarea de mai devreme.

Nu știu dacă s-a pus vreodată întrebarea în spațiu public: „Simțiți o responsabilitate, domnule Bolojan, pentru deprecierea puterii de cumpărare a cetățenilor și pentru dublarea inflației?”. Ea ar trebui să fie retorică, pentru că răspunsul este evident. E pe hârtii, e la Institutul Naţional de Statistică, nu e la PSD.

Ne aflăm într-o criză socială şi economică, ambele atestate de cifre oficiale: recesiune tehnică, scăderea puterii de cumpărare, de mai mult timp decât de o săptămână, două săptămâni sau trei săptămâni. Faptul că ne aflăm în această situație, care se tot depreciază și economic, și social, impune, după opinia noastră, niște măsuri, o reacție.

Mai mult decât atât, acestea au fost precedate de un întreg set de măsuri şi de mesaje. De exemplu, mesajul politic – dat de mai mult de 2 parlamentari sau de 2 oameni din conducerea partidului, ci de întregul partid – e că la acest premier nu mai are susținerea noastră. Acest lucru s-a întâmplat.

A doua zi după ce am dat acest mesaj politic, n-aţi văzut nicio depreciere a cursului, apropos de corelaţii. După care am spus că vom retrage miniştrii din guvern. Reacția a fost zero și după mesajul politic, și după acest avertisment. Ne-am retras din guvern. Reacțiile, tot zero. Vreau să spun că am avut mesaje în trepte, semnale de alarmă după semnale de alarmă, până când am ajuns aici. Nu mai era pentru nimeni o surpriză atunci când PSD a spus că depune moțiune.

„Pe drapelul reformelor USD este această stemă, Salvador Caragea”

– Există însă şi o parte din români care cred că moţiunea PSD-AUR creează instabilitate politică, mai multă instabilitate economică. Cum îi convingeți că instabilitatea din prezent e un preț acceptabil pentru schimbarea lui Ilie Bolojan?

– Revin la diferența de paradigmă. Noi credem și explicăm cu cifre că situația economică se depreciază de mai mult timp! Indiferent de opinii, nimeni nu poate contrazice asta. Recesiunea nu poate fi combătută cu opinii sau contrazisă fără cifre.

Sigur că sunt unii care vor spune că PSD e de vină, indiferent ce s-ar întâmpla, aşa cum sunt alţii care cred că USR, PNL sau Călin Georgescu sunt de vină. Întotdeauna vor exista opinii diferite și asta înseamnă democrația.

Până și domnul Salvador de la USR zice că PSD e de vină (fost comandant al IPJ Gorj și fost membru/simpatizant AUR, numit de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, administrator special la Uzina Mecanică Sadu, fabrică strategică de armament, n.r.). Sigur, e dreptul său să spună asta. Până la urmă, pe drapelul reformelor USR este această stemă, Salvador Caragea, în toată plenitudinea capacităților sale intelectuale. Domnul Vasile Blaga de la PNL, după 30 de ani de politică plină de reforme și succes și plină de valori europene promovate, spune că PSD e de vină. Permiteţi-ne să avem o mică reţinere…

Întrebarea lui Petre Florin Manole, „cu indignare, dispreț și dezgust”

– PSD spune că nu vrea guvernare cu AUR. Totuși, moțiunea e depusă împreună cu AUR și PACE. Pentru cetățeni, investitori și partenerii externi, nu rămâne imaginea simplă că PSD și AUR dărâmă împreună un guvern pro-european? De ce AUR e acceptabil ca partener de dărâmat guverne, dar inacceptabil ca partener de guvernare?

– Întrebarea care poate fi pusă, la momente diferite ale istoriei noastre recente, şi PSD-ului, și USR-ului, în egală măsură semnatari ai unei moţiuni cu AUR, are următorul răspuns: În Parlament există foarte multe proiecte care sunt votate în diferite forme. În acest caz, moțiunea întrunește voturile celor nemulțumiți. Nemulțumirea este un sentiment negativ, nu este un sentiment de construcție.

Vom avea, deci, o moțiune care va fi votată de către cei nemulțumiți din Parlament. În trecut – pentru că ne putem inspira din trecut -, moțiunea USR cu AUR n-a dus la un guvern USR-AUR. De ce n-am privi, cu egală măsură, actuala situație?

În al doilea rând, discuția despre cât de acceptabil sau de inacceptabil este în spațiul mainstream să ai un vot în același sens a unor parlamentari PSD și parlamentari AUR este un subiect public.

Argumentele au fost publice. Întrebarea mea retorică, cu indignare, dispreț și dezgust, este următoarea: Care sunt argumentele de interes public asumate de toți negociatorii PNL, care încearcă să convingă acum parlamentari egali cu cei cu care a discutat PSD în a vota sau nu? Care sunt argumentele de acolo? Despre ce principii, valori și reforme oare o fi vorba atunci când Vasile Blaga negociază cu un parlamentar să nu voteze această moțiune? Cât de mult credeți, fără să râdeți și să pară ridicol, că se discută acolo despre reforme, despre funcţionarea statului de drept și despre drumul european al României? De ce anumite lucruri argumentate public par să ridice semnele de întrebare, iar genul acesta de şobolăneli, cum cred că le-ar spune premierul Bolojan, netransparente și nepublice, sunt acceptabile? Nu sunt acceptabile!

Este un dublu discurs, deloc sofisticat, cu minimum de efort intelectual. Şi nu cred că majoritatea cetățenilor României acceptă această situaţie. Dar da, domnul Salvador Caragea și domnul Vasile Blaga, doi oameni dedicați reformării statului român, sigur negociază în spatele ușilor închise în numele principiilor și al reformelor. Sunt de aceeași parte a baricadei cu doamna Gorghiu. Superb.

Despre refacerea coaliției, fără Bolojan: Noi am exprimat nemulțumirile argumentate raportat la premierul Bolojan

– Care-i planul dacă moțiunea trece? Aveți nume de premier, majoritate, program economic, calendar pentru deficit și PNRR?

– O bună parte din aceste semne de întrebare sunt lămurite de procedură și de discursul public. Și anume, procedura ne spune că trebuie să existe consultări dacă această moțiune va trece. Iar eu sunt foarte optimist că va trece. În cursul consultărilor, avem deja niște repere de la diferite partide și un reper de la președinte. Și pentru că președintele va face nominalizarea viitoare, cred că are dreptul ca reperul pe care l-a trasat domnia sa să fie considerat drept punct de pornire: că va trebui să existe o coaliție pro-europeană, pro-occidentală. Ne-ați văzut să spunem altceva? Nu, pentru că nici nu credem că trebuie să fie altfel.

– Cât de posibil este acest scenariu?

– Tot ceea ce se poate din punct de vedere al aritmeticii parlamentare se poate și din punct de vedere al posibilităților politice. Dacă actuala coaliție poate să refacă o majoritate, din punct de vedere al cifrelor, atunci o poate reface și din punct de vedere al negocierilor.

– Dar dacă PNL nu-l sacrifică pe Ilie Bolojan, care mai e planul PSD? Ați spus că, dacă trece moțiunea, PSD are două variante: refacerea coaliției pro-europene sau opoziția. A treia variantă spuneți că nu există. Dar dacă prima variantă e blocată de PNL, nu rămâne doar opoziția?

– Dacă. Dar cred că avem mai puțin de 24 de ore în care vom afla ce se întâmplă după „dacă”.

– Alexandru Nazare ar putea fi o soluție pentru deblocarea crizei?

– Nu știu asta, trebuie să întrebați la PNL. Noi nu ne-am exprimat împotriva niciunui alt membru PNL, din punct de vedere al conduitei guvernamentale. Noi am exprimat nemulțumirile argumentate raportat la premierul Bolojan.

– Dar Cătălin Predoiu?

– Partidul Național Liberal trebuie să aibă această decizie în interiorul său. Noi le recunoaștem acest drept, așa cum sperăm de la toți opozanții noștri să ne recunoască și nouă dreptul de a avea propriile opinii.

– În momentul la care discutăm, PSD crede că e o decizie bună depunerea unei moțiuni de cenzură pentru schimbarea premierului. Ce ar trebui să se întâmple ca PSD să vadă în această acțiune o greșeală?

– PSD nu crede că este o idee bună pentru că s-a gândit așa, fără vreun argument. PSD crede că această moțiune este o necesitate atunci când are în spate cifrele care arată inflație dublă în ultimele 10 luni. Este acesta un lucru rău pentru societate? Da. PSD are în spate cifra de 80% nemulțumire în care merge societatea. Acesta nu este un argument PSD-ist, ci unul sociologic.

PSD spune că pierderea a 70.000 de locuri de muncă din economia reală reprezintă o problemă. PSD spune că recesiunea tehnică este un fapt, nu o opinie. Ei bine, dacă stau în picioare toate aceste argumente, palpabile, cum ar fi zis Arghezi, atunci vă rog să nu evaluați această moțiune ca pe o idee solitară, născută într-un conclav de partid. Este o temă care reiese dintr-o grămadă de nemulțumiri cetățenești vizibile, măsurabile și publicate în anuarul de statistică. Cine vrea să se contrazică cu Institutul Național de Statistică poate să o facă, dar trebuie să ştie că este mare diferență între INS și PSD.