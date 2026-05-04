Mesajul lui Nicușor Dan din Armenia, după ce leul a ajuns la un minim istoric în fața euro

Președintele Nicușor Dan a ținut luni să le transmită românilor și piețelor financiare un mesaj în contextul în care moneda națională continuă să se deprecieze în fața euro pe fondul crizei politice și al votului așteptat marți privind moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Șeful statului a subliniat că țara noastră își păstrează câteva direcții fundamentale în privința angajamentelor financiare și a dat de înțeles că el se așteaptă ca această depreciere a leului să se oprească după turbulențele politice.

„Din nou, invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică, s-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine”, a declarat Nicușor Dan, într-o scurtă conferință de presă susținută la Erevan, în Armenia, la finalul summitului Comunității Politice Europene.

„Ce pot să transmit și românilor și pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit, își păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul – SAFE și PNRR – și direcția prooccidentală”, a mai spus președintele.

De altfel, șeful statului a insistat pe ideea că România își va menține direcția prooccidentală, indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură programată marți.

„O să avem mâine moțiunea, vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE și PNRR”, a declarat el.

În privința posibilității prelungirii crizei politice de la București, președintele a spus că „o incertitudine cu privire la direcţia, conformaţia politică a guvernului şi a majorităţii din spate, va fi o săptămână- două”. „Repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament şi pe obiectivele importante şi pe direcţia prooccidentală”, a punctat șeful statului.

Moneda europeană se apropie rapid de 5,2 lei, la cursul anunțat de Banca Națională luni, cu o zi înaintea votului decisiv din Parlament pentru Guvernul Bolojan.

Luni, BNR a calculat o medie a tranzacțiilor euro/leu la 5.1998 lei pentru un euro.

Leul a început să se deprecieze începând de miercurea trecută, 29 aprilie, când a depășit pentru prima dată pragul de 5,10 lei, din mai 2025 şi până acum, atât pe piaţa interbancară, cât şi la cursul BNR. Joi, leul s-a depreciat în raport cu euro până la valoarea de 5,14 lei pentru un euro. A fost cea mai scăzută valoare din 2005 încoace, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale.

Iar renunțarea la expunerile pe leu de către investitorii străini și deprecierea leului, ambele cauzate de criza politică, au făcut ca rezerva valutară gestionată de Banca Națională să scadă cu peste două miliarde de euro.

Practic, România a intrat în luna mai cu 64,83 miliarde de euro în rezervă, față de peste 67 miliarde cât avea la 1 aprilie, arată datele transmise luni de Banca Centrală.