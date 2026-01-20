Un model Dacia a fost din nou cea mai vândută mașină din Europa / Cât de bine s-au vândut mașinile Dacia și cum au fost recepționate noile motorizări hibride

Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în lume anul trecut, iar un model anume a fost din nou cea mai vândută mașină din Europa. Motorizările hibride au avut un salt de 122%, în special datorită modelului Bigster, a anunțat compania.

Un prag istoric: peste 10 milioane de mașini vândute de la lansarea Logan

Dacia a vândut 697.408 vehicule în 2025, înregistrând o creștere de 3% comparativ cu 2024. Anul 2025 marchează un moment istoric, Dacia depășind pragul de 10 milioane de vehicule vândute începând din 2004 (anul lansării Logan), spune compania, care a anunțat marți rezultatele comerciale.

„Unul din patru vehicule Dacia vândute este acum electrificat, de două ori mai mult decât în 2024”, se arată în comunicatul Dacia.

S-au vândut anul trecut 35.000 de mașini full-electrice Spring și aproape 150.000 de hibride. Datele companiei arată că în 2025, 60% dintre clienții Bigster au ales versiuni hibride, ponderea fiind de 30% pentru modelele Duster și Jogger.

În ce piețe europene este Dacia cel mai bine poziționată? La cotă de piață este lideră în România, Italia și Portugalia, iar în Spania, Franța și Slovacia este pe locul doi.

Ce spune Dacia despre cele mai vândute cinci modele

Sandero, cu 289.295 unități vândute la nivel mondial în 2025, este cea mai vândută mașină din Europa pe toate canalele de vânzare pentru al doilea an consecutiv și este vehiculul numărul unu vândut către clienții persoane fizice din Europa din 2017. De la lansarea primei generații a modelului, în 2008, peste 3,5 milioane de unități Sandero au fost vândute la nivel mondial.

Duster, cu 193.974 unități vândute la nivel mondial în 2025, este al doilea cel mai vândut SUV către clienții persoane fizice din Europa. De la lansarea sa în 2010, au fost înmatriculate peste 2,8 milioane de vehicule Duster.

Bigster, cu 67.573 unități vândute la nivel mondial, este cel mai vândut SUV din segmentul C către clienții persoane fizice din Europa în a doua jumătate a anului 2025.

Spring, cu 35.034 unități vândute la nivel mondial, a înregistrat o creștere de 53% față de 2024 și este, pentru prima dată, cel mai vândut vehicul electric din segmentul A din Europa, pe toate canalele de vânzare.

Jogger a înregistrat 73.695 de vânzări la nivel mondial în 2025 și, astfel, se află în Top 5 în segmentul C (excluzând SUV-urile) în Europa.

Compania a făcut și un anunț despre motorizări:

„Dacia își extinde portofoliul de motorizări electrificate prin lansarea grupului motopropulsor Hybrid-G 150 4×4 pe modelele Duster și Bigster la finalul anului 2025. O versiune pe benzină va urma în 2026, consolidând și mai mult versatilitatea mărcii”.

Vânzarile Dacia pe plan mondial în ultimii șase ani