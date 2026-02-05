„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător

Rachetă balistică la parada militară de la Moscova. FOTO: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

Expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice” nucleare, au spus cercetătorii citați de BBC.

Ultimul tratat pentru controlul armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind temeri privind o nouă cursă a înarmărilor.

Tratatul de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de „New START – Noul START” și semnat în 2010, a fost unul dintre acordurile menite să contribuie la prevenirea unui război nuclear catastrofal.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că expirarea acestuia „marchează un moment grav pentru pacea și securitatea internațională” și a solicitat Rusiei și SUA să negocieze „fără întârziere” un acord succesor.

Expirarea sa, la miezul nopții, a marcat sfârșitul efectiv al cooperării în materie de control al armelor între Washington și Moscova, care a contribuit la încheierea Războiului Rece.

Tratatul limita numărul de ogive nucleare strategice desfășurate de fiecare parte la 1.550 și stabilea un anumit nivel de transparență, inclusiv transferul de date, notificări și inspecții la fața locului.

Apeluri către SUA și Rusia

Fără acesta, a avertizat Guterres, „ne confruntăm cu o lume fără limite obligatorii privind arsenalele nucleare strategice” ale țărilor care dețin „majoritatea covârșitoare a stocului global de arme nucleare”.

El a făcut apel la cele două state să „reseteze și să creeze un regim de control al armelor adaptat unui context în rapidă evoluție”, întrucât „riscul utilizării unei arme nucleare este cel mai ridicat din ultimele decenii”.

Guterres a declarat că salută faptul că atât președintele american Donald Trump, cât și președintele rus Vladimir Putin au afirmat clar că apreciază necesitatea de a preveni „proliferarea nucleară necontrolată”, dar i-a îndemnat să „transforme cuvintele în fapte”.

Miercuri, Papa Leon a îndemnat, de asemenea, cele două state să reînnoiască tratatul, afirmând că situația mondială actuală necesită „apeluri pentru a face tot posibilul pentru a evita o nouă cursă a înarmărilor”.

Rusia a suspendat tratatul în urmă cu trei ani

Tratatul Start original – semnat în 1991 de SUA și Uniunea Sovietică – interzicea fiecăruia dintre cei doi semnatari să desfășoare mai mult de 6.000 de ogive nucleare.

Acesta a fost urmat de tratatul New Start, semnat în 2010 la Praga de SUA și Rusia, statul succesor al Uniunii Sovietice dizolvate.

Deși Rusia a suspendat tratatul în urmă cu trei ani, pe fondul tensiunilor crescânde legate de războiul din Ucraina, se considera că ambele țări respectă în continuare acordul.

Tratatul a împiedicat acumularea necontrolată de arme nucleare și a oferit celor două țări cu cele mai mari arsenale nucleare măsuri de transparență pentru a evita interpretarea greșită a intențiilor reciproce.

Alte tratate abandonate

Expirarea New START urmează un model îngrijorător. Alte tratate de control al armamentului de lungă durată au fost deja abandonate.

Printre acestea se numără:

Acordul privind forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune, care a eliminat în mare măsură desfășurarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune în Europa.

Tratatul privind cerul deschis, care a permis semnatarilor, inclusiv SUA și Rusia, să efectueze zboruri de recunoaștere neînarmate deasupra teritoriului celuilalt pentru a monitoriza forțele militare.

Tratatul privind forțele armate convenționale în Europa, care a limitat numărul de tancuri, trupe și sisteme de artilerie pe care forțele ruse și NATO le puteau desfășura în Europa.

Moscova amenință frecvent cu armele nucleare, dar spune că va acționa „în mod responsabil și echilibrat”

Dmitri Medvedev, care în calitate de președinte al Rusiei a semnat tratatul New Start în 2010, a declarat că expirarea acestuia ar trebui să „alarmeze pe toată lumea”.

Medvedev însuși a folosit în ultimii ani o retorică ce a inclus amenințări cu armele nucleare.

Miercuri, un consilier al președintelui rus Vladimir Putin a declarat că intenționează să „acționeze în mod măsurat și responsabil” în cazul expirării tratatului.

Mai târziu în cursul zilei, ministerul rus de externe a declarat într-un comunicat că „în circumstanțele actuale, presupunem că părțile implicate în New START nu mai sunt obligate să respecte niciun fel de obligații sau declarații simetrice în contextul tratatului, inclusiv prevederile sale fundamentale, și sunt, în principiu, libere să aleagă următoarele măsuri pe care le vor lua.

„În acest sens, Federația Rusă intenționează să acționeze în mod responsabil și echilibrat”, se arată în comunicat, adăugându-se că Moscova „rămâne pregătită să ia măsuri militare și tehnice decisive pentru a contracara potențiale amenințări suplimentare la adresa securității naționale”.

„Dacă expiră, expiră”

Președintele SUA, Donald Trump, s-a arătat mai puțin îngrijorat. Luna trecută, el a declarat pentru New York Times: „Dacă expiră, expiră. Vom încheia pur și simplu un acord mai bun”.

Washingtonul consideră că orice viitor tratat de control al armamentului ar trebui să includă și China, care și-a consolidat arsenalul nuclear.

Acest sentiment a fost repetat joi de ministrul german de externe, Johann Wadephul, care a declarat reporterilor din Canberra că „China trebuie să fie inclusă”.

China „subliniază în continuare că susține multilateralismul, dar trebuie să demonstreze și în domeniul controlului armamentului că este gata să dea dovadă de reținere și că investește în relațiile internaționale”, a adăugat el.

Între timp, Rusia susține de mult timp că orice viitor tratat de control al armamentului ar trebui să includă Franța și Regatul Unit, puterile nucleare ale Europei.

„Ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice”

Daria Dolzikova, cercetătoare în cadrul Programului de proliferare și politică nucleară al RUSI din Marea Britanie, a declarat că expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice”.

Atât SUA, cât și Rusia își modernizează în prezent forțele nucleare și își sporesc capacitățile strategice. O nouă cursă a înarmărilor este deja în curs de desfășurare.

Dolzikova a afirmat că, în ceea ce privește Rusia, „pare să existe o oarecare îngrijorare cu privire la capacitatea acesteia de a penetra apărarea aeriană a SUA”. Această îngrijorare a crescut odată cu planurile lui Trump de a construi un „Golden Dome” – un scut antirachetă, pentru a proteja America de Nord de armele cu rază lungă de acțiune.

Însă Rusia a dezvoltat, la rândul său, noi arme concepute pentru a depăși apărarea aeriană. Printre acestea se numără Poseidon – o nouă torpilă autonomă intercontinentală, cu armament nuclear și propulsie nucleară, precum și Burevestnik – o rachetă de croazieră cu armament nuclear și propulsie nucleară.

SUA, Rusia și China dezvoltă toate rachete hipersonice cu rază lungă de acțiune, care pot manevra la viteze de peste 6.000 km/h și sunt mult mai greu de doborât.

Dolzikova a afirmat că extinderea capacităților militare „va îngreuna și mai mult” încheierea unui nou tratat de control al armamentului.

La aceasta se adaugă ceea ce ea a numit „importanța crescândă a armelor nucleare”. Se pare că tot mai multe țări, și nu mai puține, doresc să le dețină ca mijloc de descurajare.

Un lucru cert este că, deocamdată, nici SUA, nici Rusia nu par să se grăbească să semneze un nou tratat de control al armamentului.

Subiectul a fost pe ordinea de zi când președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu Trump în Alaska anul trecut, dar nu s-a întâmplat nimic.

Un nou acord este încă posibil, dar expirarea acordului New Start anunță o perioadă mai instabilă și mai periculoasă.