Un monolit indestructibil, menit să măsoare degradarea planetei pentru civilizațiile viitoare, va fi instalat într-o zonă izolată a Tasmaniei

Au trecut aproape cinci ani de când Rouser Lab și-a prezentat planul de a construi „Cutia Neagră a Pământului”, un dispozitiv asemănător unui înregistrator de zbor, conceput pentru a documenta declinul omenirii către distrugerea mediului. Acum, creatorii spun că vor instala acest monolit în Tasmania până la sfârșitul anului, relatează Gizmodo.

Rouser Lab, o organizație non-profit din Australia, a anunțat că asamblarea componentelor este în desfășurare și că intenționează să instaleze dispozitivul în luna decembrie, la marginea unui aerodrom izolat din Tasmania, potrivit The Guardian.

Monolitul va avea o lungime de 16 metri și o înălțime de 4 metri, urmând să fie realizat din oțel și beton armat. Rouser Lab notează pe site-ul său că blocul este „conceput să reziste oricărei amenințări posibile, inclusiv cicloanelor, cutremurelor, incendiilor, inundațiilor sau atacurilor”.

Acoperișul va fi echipat cu 36 de panouri solare protejate de straturi de sticlă securizată. Acestea vor furniza energie pentru unități interne de stocare care conțin cantități mari de „seturi de date, măsurători și interacțiuni legate de sănătatea planetei noastre”, potrivit unui site separat dedicat proiectului. Aceste date vor proveni de la agenții spațiale, agenții meteorologice și universități, fiind transmise continuu prin internet pentru a forma „Indicele Vital al Pământului”.

„Scopul acestui dispozitiv este de a oferi o relatare imparțială a evenimentelor care duc la degradarea planetei, de a stabili responsabilitate pentru generațiile viitoare și de a inspira acțiuni urgente”, se arată pe site-ul Earth’s Black Box.

„Felul în care se termină povestea depinde în întregime de noi”, subliniază acesta.

Organizatorii proiectului spun că vor fi folosite inclusiv date colectate de sateliți, FOTO: Limbitech / Dreamstime.com

Proiectanții spun că au lucrat asiduu la dispozitiv în ultimii 5 ani

Rouser Lab a fost foarte discretă în privința progresului proiectului în ultimii cinci ani, dar Jonathan Kneebone, unul dintre directorii săi, a declarat acum pentru The Guardian că el și colegii săi au „dezvoltat designul, sistemele de stocare a datelor, materialele sursă, platforma web – precum și modele de finanțare pentru a susține proiectul în viitor”.

Organizația mai spune că își dorește ca dispozitivul să servească drept „arhivă obiectivă în timp real pentru oameni de știință, studenți, jurnaliști și public”.

Este important de menționat că Rouser Lab nu este o organizație științifică sau tehnologică, ci se descrie drept o „agenție experimentală de comunicare de mediu”. Pe măsură ce au trecut anii fără actualizări despre „Cutia Neagră a Pământului”, unii au speculat că ar fi vorba despre o campanie de activism menită să atragă atenția asupra crizei climatice.

Deși acest lucru face parte din scopul său, acum pare evident că Rouser Lab a fost și rămâne dedicată construirii și instalării dispozitivului.

Monolitul, gândit ca un semnal de avertisment pentru „civilizațiile viitoare”

Organizația își imaginează un scenariu în care civilizațiile viitoare ar putea învăța din datele stocate în „Cutia Neagră a Pământului”, pentru a evita repetarea greșelilor predecesorilor lor.

Rouser Lab lucrează, de asemenea, la un proiect numit Climate S.O.S., care își propune să construiască un „obelisc tehnologic” înalt de 50 de metri. Planul este ca în vârful acestuia să fie instalat un radiotelescop ce va transmite un semnal de primejdie în spațiu, în speranța că o civilizație extraterestră ne-ar putea salva de colapsul climatic.

Acest proiect este însă în stadiu incipient, cei de la Rouser Lab concentrându-și acum eforturile asupra „Cutiei Negre a Pământului”.