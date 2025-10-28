Un necunoscut s-a apropiat pe stradă de un trecător și a aruncat cu o mică avere în el. A rostit doar trei cuvinte și a plecat

O scenă neobișnuită a avut loc zilele trecute într-un parc din Praga, Cehia, unde un bărbat necunoscut s-a apropiat de un trecător, i-a aruncat un teanc de bancnote în valoare de 120.000 de coroane cehe, echivalentul a 5.000 de euro.

Bărbatul a spus doar trei cuvinte – Nikdo nebude vědět – „Nimeni nu va ști” și a plecat fără să mai spună nimic, scrie publicația Prague Morning.

Bărbatul a contactat imediat poliția, care a confirmat ulterior ceea ce s-a întâmplat.

Potrivit Poliției Municipale din Praga, incidentul a avut loc în apropierea unui teren de joacă pentru antrenament. Bărbatul care a aruncat banii părea să fie sub influența mai multor substanțe.

„Când au sosit polițiștii, unul a rămas cu bărbatul care a raportat cazul, în timp ce ceilalți au început să-l caute pe individul care a aruncat banii”, a comunicat poliția pe Facebook.

Plin de droguri

Pe baza descrierii martorului, polițiștii l-au găsit pe misteriosul donator. Bărbatul în vârstă de 38 de ani a recunoscut că într-adevăr a aruncat banii și că nu-i păsa ce se va întâmpla cu ei. Poliția i-a făcut un test de droguri, care a relevat prezența de amfetamină, metamfetamină, cocaină, opiacee și alcool în organismul său.

După verificarea provenienței banilor, polițiștii au stabilit că aceștia nu proveneau din activități criminale.

„Patrula i-a înapoiat banii bărbatului, în schimbul unei semnături. El i-a pus în buzunar – lângă alte 50.000 de coroane – a aprins o țigară și a plecat fără să spună un cuvânt”, a concluzionat poliția.