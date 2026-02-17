VIDEO Un nepalez i-a împrumutat telefonul mobil unui bărbat din București. Apoi a fost luat la pumni și a rămas fără dispozitiv

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, acuzat că a furat, luna trecută, un telefon mobil unei persoane pe o stradă din Capitală, a fost reținut de polițiștii bucureșteni.

Poliția Capitalei a anunțat marți că bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru de tâlhărie calificată, după ce în urmă cu o zi a fost găsit de forțele de ordine și dus la audieri.

Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ o lună pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei iar victima este un cetățean nepalez în vârstă de 28 de ani, au declarat surse judiciare pentru HotNews.

„În fapt, la data de 20 ianuarie 2026, Secția 19 Poliție a fost sesizată, de către un bărbat, în vârstă de 28 de ani, cetățean străin, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 5, ar fi fost deposedat, prin violență, de telefonul mobil. Cercetările și investigațiile desfășurate au condus către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, bănuit de comiterea faptei”, au transmis polițiștii.

Reprezentanții poliției au precizat că asupra bărbatul a fost găsit telefonul mobil, pe care l-ar fi sustras nepalezului.

Cei doi, care nu se cunoșteau, se aflau în fața unei săli de jocuri când suspectul i-a cerut victimei telefonul, ulterior refuzând să i-l înapoieze, potrivit surselor HotNews.

În momentul în care victima a cerut telefonul înapoi, bărbatul bănuit de tâlhărie l-a împins, pus la pământ și lovit de mai multe ori. O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul în care nepalezul a fost atacat.

„Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 20 ianuarie 2026, în jurul orei 05.00, în timp ce se aflau în fața unei săli de jocuri, din sectorul menționat, bănuitul ar fi abordat persoana vătămată și i-ar fi solicitat telefonul mobil, iar când bărbatul de 28 de ani i-ar fi cerut să-i restituie bunul, bănuitul l-ar fi agresat fizic, fugind cu bunul asupra lui”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Polițiștii de la Secția 19 l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore și va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă.

