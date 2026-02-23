Un nou atentat împotriva unor polițiști a avut loc în Ucraina. SBU a arestat-o pe autoarea atacului de acum două zile, de la Liov

O explozie a rănit luni şapte ofiţeri de poliţie ucraineni în oraşul Mikolaiv din sudul Ucrainei, doi dintre ei grav, au anunţat autorităţile, la două zile după ce o poliţistă a fost ucisă într-un incident similar în Liov (nord-vest), incident pe care Kievul l-a denunţat drept „atac terorist”, relatează AFP.

Pe reţelele de socializare, şeful poliţiei naţionale ucrainene, Ivan Vighivski, a declarat că explozia de luni a avut loc la ora locală 18:10 (16:10 GMT), la o benzinărie dezafectată din Mikolaiv, unde agenţii de ordine îşi parcaseră vehiculele. Dintre cei şapte ofiţeri răniţi, doi sunt în stare gravă, iar medicii se luptă pentru viaţa lor, a adăugat Vighivski.

Fără a oferi detalii despre originea exploziei, el a denunţat-o ca fiind „un atac ţintit” din partea „inamicului” pentru a ucide ofiţeri de poliţie ucraineni şi „a destabiliza ţara” care se află în război cu Rusia. „Alaltăieri, la Liov a avut loc un atac terorist împotriva unor ofiţeri de poliţie. Nu este o coincidenţă”, a declarat el.

La rândul său, preşedintele Volodimir Zelenski a scris pe X că „toate circumstanţele” incidentului de la Mikolaiv sunt în curs de clarificare, „inclusiv posibilitatea unui atac terorist”.

Filmul atentatului de la Liov

Tot luni, ministrul Afacerilor Interne din Ucraina, Ihor Klimenko, a acuzat serviciile de securitate ruseşti că se află în spatele atentatului din noaptea de sâmbătă spre duminică de la Liov, soldat cu moartea unei poliţiste de 23 de ani şi rănirea altor peste 20 de oameni ai legii, informează Agerpres.

Klimenko a declarat că securitatea rusă racolează cetăţeni ucraineni prin intermediul reţelelor sociale şi le promite acestora câştiguri importante dacă se implică în comiterea unor atentate.

„De cele mai multe ori, Federaţia Rusă foloseşte pentru aceste atacuri cetăţenii ţării noastre, atât pentru pregătirea atacurilor, cât şi pentru punerea lor în practică. Actul de terorism care a avut loc în Liov demonstrează că de această tactică ei s-au folosit şi se folosi şi pe mai departe, prin canalele Telegram, prin chat-uri anonime, aplicaţii de jocuri. Cetăţenilor li se propun banii pentru incendieri, pentru amplasarea unor bombe artizanale, pentru obţinerea de informaţii despre infrastructura critică şi pentru obţinerea de informaţii despre oamenii legii”, a afirmat ministrul.

La rândul său, adjunctul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Ivan Rudnițki, a confirmat că femeia care a comis atentatul cu bombe artizanale de la Liov a acceptat să recurgă la acest gest în schimbul unei sume de 2.000 de dolari. Banii i-au fost promis în urma unor discuţii pe Telegram, fără însă a intra în posesia acestora.

„O femeie din regiunea Rivne a venit la Liov, unde a primit sarcina din partea unei persoane din Rusia să cumpere şi să confecţioneze aceste bombe artizanale. În jurul orei 00.10, ea a ieşit din apartamentul din care stătea, s-a apropiat de coşul de gunoi, unde a lăsat dispozitivul. Apoi, l-a sunat pe cel din Rusia şi a părăsit locaţia. În acelaşi timp, o altă femeie, tânără, din regiunea Harkov, care are doar 18 ani, împliniţi de curând, a sunat la Serviciul de urgenţă 102 al Poliţiei şi a transmis că la adresa respectivă se comite un furt dintr-un magazin şi este nevoie de intervenţia poliţiei. Poliţia a reacţionat imediat şi la faţa locului a ajuns primul echipaj, moment în care a fost detonat primul explozibil. Când au ajuns şi alte echipaje de poliţie, s-a produs şi a doua explozie. Din păcate, a decedat o colegă, o tânără angajată a poliţiei”, a precizat oficialul SBU.

Femeia care a comis atentatul a fost prinsă în apropiere de graniţa cu Polonia, având asupra ei paşaportul. De asemenea, tânăra de 18 ani care a sunat la dispeceratul Poliţiei a fost reţinută la Harkov şi dusă la audieri la Liov.