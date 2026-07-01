Un nou cod roșu de furtună emis de autorități. Pericol în județul Argeș

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri seara o avertizare de tip cod roșu pentur mai multe localități din județul Argeș.

Potrivit avertizării în intervalul 19.25-20.3o, se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 30…40 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 40…50 l/mp.

Zone vizate sunt: Curtea de Argeș, Bascov, Poiana Lacului, Băiculești, Vedea, Mălureni, Merișani, Moșoaia, Budeasa, Cocu, Uda, Ciofrângeni, Băbana, Cuca, Cotmeana, Morărești, Drăganu, Poienarii de Argeș.