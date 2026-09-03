Un nou complex imobiliar e pe cale să apară în centrul Bucureștiului

Cordia România, membră a Futureal Group şi unul dintre cei mai activi dezvoltatori rezidenţiali internaţionali de pe piaţa internă, anunţă desemnarea companiei româneşti de construcţii Concelex în calitate de antreprenor general pentru Centropolitan, proiectul rezidenţial premium aflat în construcţie în centrul Bucureştiului, lângă Bucureşti Mall şi Piaţa Alba Iulia, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat, lucrările de construcţie au fost demarate la începutul acestui an şi au fost marcate oficial în iunie 2026. De la lansare, Centropolitan a înregistrat aproximativ 20% vânzări şi rezervări, generând tranzacţii de peste 13 milioane euro, fără TVA. Aproximativ 80% dintre cumpărători sunt utilizatori finali, ceea ce evidenţiază atractivitatea proiectului ca destinaţie rezidenţială pe termen lung.

Centropolitan este dezvoltat pe un teren de 8.179 mp achiziţionat de Cordia în apropierea Pieţei Alba Iulia şi reprezintă una dintre cele mai importante investiţii rezidenţiale ale companiei în România.

274 de apartamente

Cu o valoare totală a investiţiei de aproximativ 65 milioane euro, proiectul va include 274 de apartamente premium, cu suprafeţe cuprinse între 42 şi 156 mp, completate de 3.345 mp de spaţii comerciale integrate şi aproximativ 350 mp de facilităţi exclusive pentru rezidenţi. Acestea vor include zone de coworking şi networking, spaţii sociale inspirate din industria ospitalităţii, facilităţi de fitness şi wellness, zone comunitare dedicate familiilor şi concepte recreative concepute pentru a susţine un stil de viaţă urban contemporan.

Creat conform conceptului de „oraş de 10 minute”, Centropolitan combină o locaţie centrală premium cu un mix atent selectat de funcţiuni rezidenţiale, comerciale şi de lifestyle. Este situat în imediata apropiere a Bucureşti Mall, a Pieţei Alba Iulia şi a principalelor conexiuni de transport public.

Finalizarea, în 2028

Programul de construcţie coordonat de Concelex se va desfăşura pe parcursul următorilor doi ani, finalizarea fiind estimată pentru a doua jumătate a anului 2028, în conformitate cu calendarul investiţional al proiectului.

Cordia este unul dintre cele mai mari grupuri corporative europene de dezvoltare şi investiţii imobiliare rezidenţiale, având un brand puternic şi recunoscut şi o prezenţă semnificativă în segmentul mediu şi mediu-superior al pieţei rezidenţiale din Ungaria, Polonia, România, Spania şi Regatul Unit. În România, Cordia a dezvoltat anterior proiectul PARCULUI20, un ansamblu rezidenţial cu 485 de apartamente situat în zona Expoziţiei din nordul Bucureştiului.

Concelex este o companie din sectorul construcţiilor, cu o experienţă de peste 30 de ani. Portofoliul său include lucrări de infrastructură critică, energie, clădiri şi proiecte de regenerare urbană, având amprentă naţională. Concelex a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 1,4 miliarde lei. Compania are în prezent peste 1.300 de angajaţi şi aproximativ 100 de şantiere active.