Un nou director general la ELCEN, după ce Claudiu Crețu a ajuns în vizorul DNA

Consiliul de Administrație al ELCEN s-a întrunit de urgență și a decis schimbarea conducerii companiei, după ce DNA i-a plasat sub control judiciar pe directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi. Noul director general este Mihai Volf, director Juridic și Achiziții al ELCEN, a anunțat compania printr-un comunicat de presă. Acesta va fi director general interimar.

Mihai Volf lucrează de peste 37 de ani în cadrul companiei. Potrivit ELCEN, este responsabil pentru managementul juridic și conformitatea operațională a companiei.

„Activitatea companiei nu este afectată și funcționează în parametri normali, iar serviciul public de furnizare a energiei termice către locuitorii Capitalei continuă fără întreruperi”, mai precizează ELCEN.

Reamintim că directorul general al ELCEN București, Claudiu Crețu, și directorul comercial Cristian Zamfiroi au fost plasați sub control judiciar, fiind cercetați de DNA pentru luare de mită. Pe Claudiu Crețu, procurorii îl acuză că a cerut mită peste un milion și jumătate de euro.

Procurorii DNA spun că, în 1 iulie 2025, directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a primit prin intermediul directorului comercial, Cristian Zamfiroi, în biroul unei firme din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, pentru urgentarea aprobării unor operațiuni de plată aferente facturilor emise de societatea respectivă către compania de stat.

De asemenea, Crețu este acuzat de DNA că, în 10 iulie 2025, a cerut mită, prin Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren de la acea companie.

Cei doi au venituri generoase, de zeci de mii de lei lunar, potrivit celor mai recente declarații de avere.