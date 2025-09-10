Doi șefi de la ELCEN, inclusiv directorul general, Claudiu Crețu, puși sub control judiciar în dosarul de luare de mită

Director general și directorul comercial al Societății Comerciale Electrocentrale București SA (ELCEN București), Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, au fost puși sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru o perioadă de 60 de zile, cei doi fiind inculapați într-un dosar de corupție.

Potrivit DNA, în data de 1 iulie 2025, directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, ar fi primit prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

Procurorii anticorupție mai susțin că, în data de 10 iulie 2025, Claudiu Crețu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea – cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

De asemenea, pe 30 iulie 2025, Cristian Zamfiroi ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale, aflate în raporturi contractuale cu ELCEN, suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Pe perioada controlului judiciar, cei doi inculpați nu au voie să părăsească teritoriul României și nu pot să-și exercite funcțiile de directori în cadrul ELCEN.

DNA a mai transmis că în dosar se efectuează cercetări și față de alte persoane pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție.

Procurorii anticorupție au făcut marți percheziții la sediul central al Electrocentrale București (ELCEN). Surse judiciare au declarat pentru HotNews că au fost opt percheziții, la sediul ELCEN, la locuințele unor persoane fizice și la puncte de lucru ale unor societăți comerciale.