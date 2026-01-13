Un nou episod de ger în România, după câteva zile de încălzire a vremii la jumătatea săptămânii / Anunțul ANM

După valul de ger din această perioadă, vremea se va încălzi treptat, de la jumătatea acestei săptămâni, însă doar pentru scurt timp, pentru că urmeză un nou episod și mai sever, cu temperaturi foarte scăzute în special în estul țării, spune directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

Marți, gerul persistă în toată țara, cu temperaturi care nu depășesc -8, -10 grade în special în nordul și centrul țării. „Temperaturile maxime sunt cu minus în toată țara sau în cea mai mare parte a țării, posibil ușor peste 0° doar în Banat”, a declarat, marți, la Digi24, meteorologul Florinela Georgescu.

În următoarele două-trei zile, vremea se va încălzi treptat, conform meteorologului:

„Veștile sunt bune pentru următoarele două – trei zile. Treptat, temperaturile vor crește atât în timpul zilei, cât și în cursul nopților, astfel încât sperăm ca în a doua parte a săptămânii să nu mai avem nopți geroase, adică cu temperaturi sub -10°, iar ziua, treptat, maximele să devină pozitive”.

De când vine un nou val de ger în România

Meteorologul ANM spune că în weekend și săptămâna viitoare România se va confrunta cu un nou episod sever de ger.

„Nu trebuie însă să ne bucurăm prea mult, pentru că semnalele materialelor din această dimineață arată că există probabilitatea destul de mare ca în weekend și săptămâna viitoare să avem un nou episod cu temperaturi scăzute, poate chiar izolat mai scăzute decat acum”, a explicat Florinela Georgescu.

Ea a subliniat că episoadele de ger sunt normale pentru această perioadă a anului, chiar și în contextul unor ierni mai blânde în ultimii ani:

„Suntem categoric în perioada din an în care este de așteptat să avem perioade cu ger și toată structura la nivelul continentului european dă anumită încredere în acest scenariu al unui nou episod cu temperaturi foarte scăzute.

Nu este neobișnuit să avem astfel de temperaturi. Practic, în fiecare iarnă, chiar dacă au fost ierni mai blânde în ultimii ani, am avut câte un episod cu ger. Temperaturi comparabile am avut în februarie anul trecut. Să ne amintim că pentru câteva zile a fost foarte frig în toată țara, chiar și în zona Capitalei, nu sunt temperaturi apropiate de recordurile lunii ianuarie, luna ianuarie este luna care se caracterizează prin recorduri de temperatură în multe zone ale țării sub -30° inclusiv pentru București. Din fericire, nu suntem acum într-o astfel de situație”.