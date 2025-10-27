Un nou episod de vreme caldă, cu temperaturi de până la 22 de grade. Anunțul meteorologilor

Temperaturile vor fi în creștere de la jumătatea acestei săptămâni și vor ajunge la 21-22 de grade în zonele de sud și sud-est ale României, inclusiv în București, a declarat, luni, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu.

Directoarea ANM a spus, la B1TV, că luni și marți temperaturile vor fi specifice acestei perioade, cu maxime între 10, până la 16-17 grade și cu minime cuprinse între -1 grad, până la 9-10 grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în partea de sud și sud-est a țării, însă va ploua.

Conform directoarei ANM, vor fi ploi slabe cantitativ, în cea mai mare parte a țării. Vor exista și intensificări ale vântului, în special în zona montană, cu viteze de 70-90 km/h, iar în zonele mai joase, de 40-50 km/h.

„De la mijlocul săptămânii, veștile sunt bune. Temperaturile vor fi în creștere, astfel încât finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, să aducă temperaturi între 11 până la 21-22 grade. Chiar și minimele de pe parcursul nopții vor fi mai ridicate, între 2 și 12 grade, inclusiv în Capitală.

Vorbim de posibilitatea ca, începând de miercuri, temperaturile, cu mici variații de la o zi la alta, să se situeze între 20 și 21 grade Celsius”, a mai spus meteorologul Elena Mateescu.