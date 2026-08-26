Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari în București și Ilfov. Când are loc și cine va fi chemat de Armată

Un nou exercițiu de mobilizare a rezerviștilor militari va fi ținut în această toamnă în zona București- Ilfov. Exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26”, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare, se va desfășura în perioada 5-12 octombrie 2026.

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov se vor prezenta la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire, anunță MApN.

Anul acesta sunt planificate unitățile militare care nu au fost verificate în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25.

Ordinele pentru chemarea rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei. De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, cu durata de o zi, în baza adeverinței eliberate de centrul militar”, transmite ministerul.

„Exercițiile de tip MOBEX se planifică și se organizează în fiecare an, vizând, în principiu, până la zece judete. În cadrul MOBEX-urilor este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale”, potrivit MApN.

Peste 10.000 de rezerviști, mobilizați în urmă cu un an în Capitală

Ultimul exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov a avut loc anul trecut și a inclus, pentru minimizarea impactului socio-economic, doar o parte dintre unitățile dislocate în Capitală și județul Ilfov.

Exercițiul din 2025 a fost cel mai amplu de acest fel din zonă după cele din 2013 și 2021. Peste 10.000 de rezerviști cu domiciliul în cele două județe au fost convocați la unitățile militare arondate.

MApN a raportat ulterior o prezență de 83% dintre cei convocați și a susținut că rezerviștii „și-au îndeplinit bine sarcinile”, generalul-maior Iulian Daniliuc declarând că exercițiul a testat cu succes capacitatea de organizare a mai multor instituții simultan.

Probleme de organizare

Pe teren, însă, mulți participanți au reclamat sincope semnificative de organizare. Unii au primit ordinul de chemare cu doar câteva ore sau o singură zi înainte, ceea ce a făcut aproape imposibilă aranjarea din timp a serviciului sau a copiilor.

La multe unități s-au format mari cozi în special la primele ore ale dimineții, în timp ce în câteva cazuri au fost semnalate și adrese greșite pe ordinele de chemare – o unitate din Clinceni indicată greșit, în loc de una din Cornetu.

Confruntat cu aceste reclamații, MApN, prin purtătorul de cuvânt de la acel moment, colonelul Corneliu Pavel, a recunoscut că „pot apărea probleme” și a susținut că acesta este chiar scopul exercițiului: „să vedem ce nu funcționează, ca să remediem”.

În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.