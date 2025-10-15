Prima reacție a Ministerului Apărării după problemele semnalate de unii dintre rezerviștii chemați la exerciții în zona București – Ilfov

Mii de rezerviști din București și Ilfov au primit ordin de chemare în aceste zile în cadrul exericițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, desfășurat de Ministerul Apărării în perioada 12 – 20 octombrie. După primele zile, însă, au apărut mărturii de la persoanele chemate că lucrurile nu au decurs fără probleme.

Jurnalistul Liviu Avram povestește cum, întâi, a primit o ordinul de chemare la o adresă greșită, iar mai apoi n-a mai ajuns să tragă cu arma în poligon pentru că Armata nu a avut duficiente autobuze să-i ducă pe numeroșii rezerviști care s-au prezentat la unitate.

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al MApN colonelul Corneliu Pavel a spus că în cazul unor astfel de exerciții de mobilizare e normal să apară și probleme, având în vedere că la nivelul București – Ilfov au fost chemați peste 10.000 de rezerviști.

Acesta a mai spus că Ministerul Apărării va ieși miercuri cu o serie de explicații pe marginea desfășurării operațiunilor din ultimele zile.

Ordin de chemare pentru prezentare la unitate de pe o zi pe alta

În medul online au mai apărut reacții ale unor persoane care au primit ordini să se prezintă la unitățile militare foarte din scurt, de pe o zi pe alta sau în două zile.

„Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și, probabil, mă alegeam cu o amendă…”, scrie pe Facebook maratonistul Andrei Roșu care spune și că ar fi dorit să primească mai multe informații practice în ordinul de chemare privind modul de desfășurare al exercițiului.

„Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe”, mai spune Roșu.

Exercițiu de mobilizare al rezerviștilor în București și Ilfov

Rezerviştii cu domiciliul în Bucureşti şi judeţul Ilfov au fost chemați la instrucție, în cadrul unui exercițiu desfășurat periodic, menit să verifice disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, a informat marți MApN, într-un comunicat de presă.

Execițiile se desfăşoară periodic şi „au ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate”, precizează MApN.

La exercițiu au fost chemate mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004.

Ce se întâmplă în ziua exercițiului

Rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov care au fost convocaţi la unităţile MApN la care sunt arondaţi participă timp de o zi la activităţi specifice de pregătire.

Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data indicată.

Ajunși acolo, aceștia vor trece printr-o serie de activități standard: sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu, primesc instruire de siguranță și participă la trageri cu muniție de antrenament. Ei primesc și o masă caldă înainte de a fi lăsați să plece acasă.

În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.