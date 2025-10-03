Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania

Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico.

Cabinetul ministrului belgian al apărării, Theo Francken, a transmis că nu este clar de unde proveneau dronele sau cine le-a operat, dar rapoartele indică faptul că acestea au zburat în Germania după ce au survolat baza.

Anterior acestui incident, tot joi seară, aparate de zbor au fost observate în spaţiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München. Apariția lor a obligat controlul traficului aerian să suspende operațiunile de zbor, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri, scrie Politico.

În ultimele săptămâni, aeroporturile din Danemarca și Norvegia și-au suspendat operațiunile după ce drone au fost observate în spațiul lor aerian, alimentând dezbaterea dintre liderii europeni cu privire la fezabilitatea unui „zid de drone” pe flancul estic pentru a se proteja împotriva agresiunii ruse.

În cel mai grav incident, 19 drone rusești au traversat granița cu Polonia. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanşând o reacţie fermă din partea NATO.

Deşi originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autorităţile daneze şi poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia. Moscova a negat acuzațiile.