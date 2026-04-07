Un nou investitor chinez vine în România. Își pregătește intrarea pe piața parcurilor logistice

Omul de afaceri chinez Chen Zhaohong vrea să construiască 18 hale de depozitare pe un teren de circa 2,3 hectare amplasat în nordul Bucureștiului, peste drum de stația de semințe a grupului american Corteva, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Investiția, amplasată în localitatea Găneasa, va fi derulată prin intermediul companiei Mapfre 69 Impex, pe care Chen Zhaohong a preluat-o integral anul trecut, în urma unei tranzacții cu părți sociale în valoare de 1,6 milioane euro de la alți 3 cetățeni chinezi.

Planul omului de afaceri este să construiască 18 hale de depozitare mărfuri generale și servicii de comerț în clădiri cu un etaj și suprafațe de câte aproximativ 600 de metri pătrați, fiecare.

