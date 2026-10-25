Un nou lanț de magazine de haine vine în România. Până acum, puteau fi comandate doar online

Fondatorul Answear aduce Medicine în Mega Mall din București, scrie site-ul Economica.

Potrivit sursei citate, brandul de haine Medicine a fost Medicine este de origine poloneză, fiind lansat în 2013 de către Krzysztof Bajołek, alături de fratele său, Arkadiusz Bajołek.

Până acum, hainele din acest brand puteau fi găsite doar online, pe platforma Answear

Magazinul urmează să fie deschis în perioada următoare în Mega Mall, mall-ul aflat în cartierul Pantelimon din București, în apropierea Arenei Naționale.

Brandul are 100 de magazine în Polonia și tocmai a început extinderea în Slovacia, Cehia fiind și ea pe listă.