Atac cu drone rusești lângă granița României. Mesaj RO-Alert pentru populația din Tulcea / Aeronave de luptă F-16 și Eurofighter, ridicate de la sol

Autorităţile române au transmis, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, în urma unui atac al rușilor la granița cu România. MApN anunță că au fost ridicate două avioane de luptă F-16 românești și două Eurofighter germane pentru misiuni de cercetare.

UPDATE: MApN a transmis, pe site-ul său, că în noaptea de 1 spre 2 septembrie, în jurul orei 23.00, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un atac aerian al Federației Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Brațul Chilia al Dunării, județul Tulcea.

Două aeronave de luptă F-16 românești au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare.

La ora 23.46 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, iar în jurul orei 00.20 au fost ridicate și două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, precizează sursa citată. De asemenea, MApn a precizat că la ora 00.50 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit, în siguranță, în bazele de dislocare.

Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, transmite Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

De asemenea, cetățenii din Tulcea au fost îndemnați să adopte măsuri de protecţie pe durata alarmei aeriene care a fost de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, a precizat purtătorul de cuvânt al IGSU Delta, Daniel Năstase.

Nu este pentru prima dată când oamenii din Tulcea primesc mesaj Ro-Alert, după un atac al Rusiei în Ucraina. La începutul lunii august, IGSU a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea după un atac masiv al Rusiei în zona Ismail. MApN a ridicat de la sol două avioane de luptă F-16.

Anul trecut, mai multe resturi de aparate de zbor fără echipaj au fost găsite în județul Tulcea de autoritățile române ca urmare a atacurilor rușilor în apropiera graniței cu România.