Noul post TV care tocmai a intrat în grila Digi 

Un nou post TV a intrat în grila operatorului Digi. Este vorba despre canalul National TV 2 HD, deţinut de familia Micula, care a fost lansat recent, în luna mai 2026, potrivit Pagina de Media.

Naţional TV 2 HD va putea fi găsit la sfârşitul grilei digitale generaliste, înainte de programele locale/regionale.

Postul a început să emită la jumătatea lunii mai 2026.

Una dintre emisiunile principale este „Miezul Problemei”, prezentată de jurnalistul Adrian Bucur, format cunoscut și de la National TV. În rest, aproximativ jumătate din conținutul difuzat este preluat de la National TV, conform sursei citate.

Televiziunea Naţional TV 2 HD este operată de societatea ABC Digital, siferită de societatea care operează Naţional TV (ABC Plus Media).

Potrivit Pagina de Media, acţionariatul ABC Digital Media este format din Vesa Lucian Gheorghe (24,73%), Micula Viorel (23,66%), Cocoş Mariana Felicia (22,58%), Vere Mircea Mihai (15,05%), Pustan Mirel Ioan (13,98%).

Compania de cablu a informat deja CNA cu privire la schimbare pe care o va suferi grila sa de posturi.