Un nou proces pentru Google, de miliarde de euro. Noi acuzații legate de publicitate

Google se confruntă cu un nou proces în Marea Britanie, în care este acuzat de abuz de poziție dominantă în publicitatea online, au anunțat joi reclamanții din cea mai recentă acțiune antitrust împotriva gigantului american din sectorul tehnologiei, potrivit AFP.

În plângerea depusă în numele agenților de publicitate din Marea Britanie sunt solicitate despăgubiri în valoare de până la 3 miliarde de lire sterline (3,5 miliarde de euro), conform unei estimări din partea KP Law, firma care conduce acțiunea.

Google este acuzat că și-a favorizat propriile servicii de publicitate online, cum ar fi bannerele publicitare afișate pe site-uri web, în detrimentul concurenților.

KP Law susține că, din cauza practicilor Google, agenții de publicitate au fost nevoiți „să plătească mai mult pentru publicitate online vizuală mai puțin eficientă”.

Reacția Google

Un purtător de cuvânt al Google a respins acuzațiile ca fiind „fără temei”.

„Agenții de publicitate au multe opțiuni și aleg instrumentele noastre tehnologice publicitare pentru că sunt simple, eficiente și accesibile”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Cazul a fost intentat ca acțiune colectivă, ceea ce înseamnă că toți clienții potențial afectați sunt incluși automat, cu excepția cazului în care aleg să renunțe. Practic, acoperă toți agenții de publicitate din Marea Britanie care au plătit pentru serviciile de publicitate ale Google începând cu 1 octombrie 2015.

Google a precizat că încă nu a fost notificată oficial cu privire la speță.

Multiple procese împotriva Google

Practicile publicitare ale companiei au făcut obiectul mai multor investigații și proceduri judiciare în Marea Britanie, Uniunea Europeană și Statele Unite.

Într-un proces separat, intentat anul trecut în instanțele din Marea Britanie, Google a fost acuzat de suprataxarea prețurilor pentru publicitatea online.

Alte cazuri cu acuzații similare sunt în curs de desfășurare, inclusiv o speță în care sunt cerute despăgubiri de 13,6 miliarde de lire sterline în numele editorilor de conținut online. Dosarul a fost trimis în judecată în 2024.

Google se confruntă, de asemenea, cu eforturile guvernului american de a-i limita dominanța.

Anul trecut, UE a aplicat Google o amendă antitrust masivă, de 2,95 miliarde de euro, pentru favorizarea propriilor servicii de publicitate. Compania a anunțat că va contesta amenda.

Foto: Sebastian Czapnik | Dreamstime.com