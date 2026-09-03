Un nou proiect legat de autostrada Sibiu – Pitești, aprobat de guvern: „Întreaga zonă îl așteaptă de mult timp”

Municipiul Râmnicu Vâlcea va fi legat de Autostrada A1 Sibiu – Pitești printr-un drum modernizat. Guvernul a aprobat reabilitarea drumului național DN73C până la Tigveni, acolo unde în câteva săptămâni va avea loc o nou deschidere de tronson de autostradă.

„Legăm Râmnicu Vâlcea și întreaga regiune la Autostrada Sibiu – Pitești: am aprobat astăzi în Guvern proiectul de conectare modernă”, a anunțat joi secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.

Proiectul prevede modernizarea a 13 km din DN73C, între Râmnicu Vâlcea și Tigveni, precum și construirea unui sector nou de 2,4 km care va ocoli localitatea Tigveni și va asigura legătura directă cu Autostrada Sibiu – Pitești, prin nodul rutier Tigveni.

Proiectul presupune:

13 km de drum național modernizat și lărgit;

un sector nou de 2,4 km, cu 4 benzi de circulație, pentru ocolirea localității Tigveni;

3 sensuri giratorii noi;

7 poduri și pasaje reabilitate;

o conexiune modernă, rapidă și sigură cu Autostrada Sibiu – Pitești.

DN73C între Râmnicu Vâlcea și Tigveni

Valoarea totală a proiectului este de 770 de milioane de lei, iar finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile.

„Este un proiect pe care Râmnicu Vâlcea și întreaga zonă îl așteaptă de mult timp. Conectarea municipiului la Autostrada Sibiu – Pitești nu înseamnă doar timp mai scurt de deplasare și mai multă siguranță în trafic. Înseamnă acces mai bun pentru oameni și companii, noi oportunități pentru investiții, dezvoltare economică și turistică și, în cele din urmă, o regiune mai bine conectată la marile coridoare de transport ale României”, susține secretarul de stat Cosma.

Oficialul spune că licitația pentru execuția lucrărilor va fi lansată în această toamnă.

Se deschide circulația pe A1 Tigveni – Curtea de Argeș

Modernizarea DN73C vine în contextul în care în câteva săptămâni este așteptată deschiderea circulației pe Secțiunea 4 din A1 Sibiu – Pitești, pe cei 10 km între Tigveni și Curtea de Argeș, inclusiv prin tunelul de 1,35 km de sub dealul Momaia, primul tunel forat de autostradă din țară.

Odată deschisă circulația între Tigveni și Curtea de Argeș, șoferii pot călători mai departe pe A1 neîntrerupt pe circa 150 de km, până la București.